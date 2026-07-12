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12 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार को कन्या राशि के जातकों को होगा धन लाभ, मिलेगा मान-सम्मान

रविवार 12 जुलाई 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 12 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. दिन की शुरुआत में आप थोड़े कन्फ्यूज रहेंगे. आज आप अपना जिद्दी व्यवहार छोड़ दें. दूसरों के साथ सामंजस्य बनाए रखें. वाणी मधुर रखें, इससे कोई भी काम आसानी से पूरा कर पाएंगे, हालांकि किसी तरह के नए काम आज शुरू ना करें. दोपहर बाद आपके उत्साह में वृद्धि होने की संभावना हैं और इससे मन खुश रहेगा. परिजनों के साथ कोई विवाद हो सकता है. यात्रा की संभावना है. किसी निवेश में आप रुचि ले सकते हैं. वृषभ- 12 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. महत्वपूर्ण कामों को आज समय पर पूरा कर पाएंगे. कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा हो सकती है. धन लाभ की संभावना है. आप आज शारीरिक और मानसिक रूप से उत्साही रहेंगे. परिजनों के साथ समय आनंदपूर्वक गुजरेगा. दोपहर बाद आप किसी बात लेकर उलझन में रहेंगे. जल्दबाजी में कोई अवसर हाथ से गंवा देंगे. इस दौरान वाहन भी धीमे चलाएं. भाई-बंधुओं के साथ संबंध में प्रेम की भावना रहेगी. मित्रों से मुलाकात होगी. मिथुन- 12 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज का दिन मिश्रित फलदायी है. आज आपको चिंता सताएगी और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. किसी बड़े लाभ के लालच में ना पड़ें. परिवार में भी किसी से मतभेद रहेगा, लेकिन दोपहर बाद आप सभी कामों में अनुकूलता का अनुभव करेंगे. आपको काम पूरा होने का उत्साह बना रहेगा. कार्यस्थल का वातावरण भी परिवर्तित होगा. आर्थिक लाभ की भी संभावना हैं. कर्क- 12 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज व्यापार में लाभ के योग हैं. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में भी आपको लाभ हो सकता है. किसी पर्यटन स्थल पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. दोपहर बाद आप थोड़े आलसी बने रहेंगे. काम में मन नहीं लगेगा. आंख के रोगों से कष्ट बढ़ सकता है. परिजनों के लिए पैसा खर्च करके खुश होंगे. गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के उपयोग में सावधानी बरतें. विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है. मन भटकाव की स्थिति रह सकती है. सिंह- 12 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन अच्छा है. अधूरे काम पूरे होंगे. कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी. दोस्तों और परिजनों से उपहार मिल सकता है. व्यापार में नए संपर्क से भविष्य में लाभ होने की संभावना रहेगी. परिजनों और मित्रों के साथ आनंददायी क्षण गुजार सकेंगे. आय में वृद्धि होने के योग हैं. कोई आनंददायी प्रवास होगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है. आज किसी नए ऑनलाइन कोर्स के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है. कन्या- 12 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. व्यापार से धन लाभ होगा. आपकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक होगी. आज किसी लंबे प्रवास का योग है. स्वास्थ्य के मामले में संभलकर चलें. दूर के रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है. दोपहर बाद किसी काम में अधिकारी आपका साथ देंगे. मैरीड कपल के बीच सुख और शांति बनी रहेगी. नौकरी में पदोन्नति का योग है. सामाजिक जीवन में सम्मान प्राप्त होगा.