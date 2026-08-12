12 अगस्त 2026 का राशिफल: बुधवार को कन्या राशि की बढ़ेगी इनकम, परिजनों से होगा लाभ
आज इस राशि के जातकों को अनेक तरह से लाभ होंगे. आपके व्यापार और आय में वृद्धि होगी. नौकरी में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे.
Published : August 12, 2026 at 12:04 AM IST
मेष- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आप अत्यधिक इमोशनल रहेंगे. किसी का कठोर व्यवहार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है. तन और मन में अस्वस्थता और भय का अनुभव होगा. मां की तबीयत खराब होने से आपको चिंता रह सकती है. दुर्घटना की आशंका है. आज कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज पर साइन ना करें. ऑफिस में ज्यादा बातचीत से नुकसान हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी है.
वृषभ- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आपकी चिंताएं कम होंगी. इस कारण स्फूर्ति और उत्साह बना रहेगा. आज अधिक कल्पनाशील बनेंगे. अपनी कला और सृजनशक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए समय अनुकूल है. परिवार के सदस्यों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा. मित्रों के साथ घूमने-फिरने जा सकते हैं. आपकी आर्थिक योजनाएं पूरी होगी. स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे. आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा.
मिथुन- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज का दिन मिश्रित फलदायी होगा. आज आप थकान, चिंता एवं प्रसन्नता का मिला-जुला अनुभव करेंगे. निर्धारित काम को समय पर पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे. धन के मामले में आपको नुकसान हो सकता है. मित्रों से मुलाकात का प्रसंग बन सकता है. व्यापार में उत्साह और प्रसन्नता का अनुभव होगा. नौकरीपेशा लोगों को साथियों का सहयोग मिल पाएगा. परिजनों के साथ समय आनंद में गुजरेगा. स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा.
कर्क- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज आप बहुत इमोशनल रहने वाले हैं. मित्रों, परिजनों संग किसी गहरी चर्चा में उतर सकते हैं. घूमने-फिरने और स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिलेगा. शुभ प्रसंग में उपस्थित हो सकेंगे. परिवार में आनंद और उत्साह का माहौल होगा. आर्थिक लाभ होगा. दांपत्यजीवन में अधिक निकटता अनुभव करेंगे. कार्यस्थल पर आज आपके काम की प्रशंसा होगी. व्यापार में भी लाभ पाने की स्थिति में रहेंगे.
सिंह- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. मन में अस्थिरता और भावना की दुर्बलता के कारण आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. गलत वाद-विवाद या चर्चाओं में न पड़ें. कानूनी मामलों में सावधानी रखें. वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखें. आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा. किसी के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी होने से बचें. आज कार्यस्थल पर आपको केवल अपने काम पर ध्यान देना होगा. दूसरों के काम में अनावश्यक दखल से आपको दिक्कत हो सकती है. प्रेम जीवन में संतुष्टि के लिए अपने प्रिय की बातों को भी महत्व दें.
कन्या- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज आप अनेक तरह से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपके व्यापार और आय में वृद्धि होगी. नौकरी में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे. कार्यस्थल पर आपको कोई मनपसंद नया काम भी मिल सकता है. मित्रों के साथ रमणीय स्थल पर घूमने जाने की संभावना है. परिजनों से लाभ होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना मतभेद दूर होने से आपको प्रसन्नता होगी, हालांकि आज विवादों से बचने के लिए खुद को प्रयास करना होगा.
तुला- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आपके परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण रहेगा. पदोन्नति तथा आय में वृद्धि होने की संभावना रहेगी. माता से आर्थिक लाभ होगा. आप घर की सजावट का काम शुरू करेंगे. कार्यालय में अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यापार में आज नए ग्राहक मिलेंगे. व्यापार बढ़ाने के लिए भी किसी योजना पर काम करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
वृश्चिक- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज आप नकारात्मक विचारों में रह सकते हैं. भय का अनुभव होगा, थकान लगेगी, स्फूर्ति का अभाव होगा. नौकरी या व्यवसाय में कठिनाई हो सकती है. अधिकारी के साथ वाद-विवाद ना करें. कार्यस्थल पर आज आप अपना निर्धारित काम पूरा करने में असमर्थ रहेंगे. विदेश से अच्छे समाचार मिलेंगे. संतान की चिंता रहेगी. जीवनसाथी के विचारों का भी सम्मान करें. आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें. लापरवाही से नुकसान संभव है.
धनु- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज आपको अत्यंत सावधानी रखने की सलाह दी जाती है. आज कोई भी नए काम एवं बीमारियों का उपचार शुरू ना करें. अत्यंत संवेदनशीलता के कारण आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी. भाषा पर संयम रखें. नेगेटिव कामों से दूर रहें. अनैतिक कामों और कानून विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहें. स्वास्थ्य के मामले में संभलकर रहें. परिजनों के साथ समय सुखपूर्वक गुजरेगा. प्रेम जीवन में आपको अपने प्रिय के विचारों का भी सम्मान करना होगा.
मकर- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज आप व्यापार बढ़ाने को लेकर प्रयास करेंगे. दलाली, कमिशन, ब्याज आदि से आय बढ़ेगी. धन लाभ का प्रबल योग है. संतान की पढ़ाई के विषय में चिंतित रहेंगे. ऑफिस के काम में सफलता मिलेगी. विचारों में कुछ दुविधा और अस्थिरता रहेगी. इस कारण दोपहर के बाद आपका मन काम में नहीं लगेगा. दोस्तों से मिलना होगा. नए वस्त्रों की खरीदारी के योग हैं. बिजनेस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है.
कुंभ- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आप जो काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी. परिवार में मेल-जोल बना रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करेंगे. नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलता रहेगा. ननिहाल पक्ष की ओर से लाभ हो सकता है. महत्वपूर्ण काम में पैसे खर्च होने की संभावना है. आपके विरोधी आपको पराजित नहीं कर सकेंगे. आज सफलता प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा. व्यापार में भी लाभ होने के योग बन रहे हैं. विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में सफलता मिलेगी.
मीन- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज आप काल्पनिक दुनिया में सैर करेंगे. विद्यार्थियों के लिए आगे आने वाले दिन अच्छे हैं. आज से ही इसके लिए मेहनत शुरू कर सकते हैं. शादीशुदा लोगों के बीच प्रेम बना रहेगा. आज विवाह योग्य जातकों के रिश्ते की कहीं बात चल सकती है. दोपहर बाद संयम बनाए रखें. किसी बात को लेकर ज्यादा आवेश में ना आएं. इस समय कार्यस्थल पर कोई पुराना विवाद फिर से सामने आ सकता है. इससे आपका तनाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा.