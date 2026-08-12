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12 अगस्त 2026 का राशिफल: बुधवार को कन्या राशि की बढ़ेगी इनकम, परिजनों से होगा लाभ

बुधवार 12 अगस्त 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आप अत्यधिक इमोशनल रहेंगे. किसी का कठोर व्यवहार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है. तन और मन में अस्वस्थता और भय का अनुभव होगा. मां की तबीयत खराब होने से आपको चिंता रह सकती है. दुर्घटना की आशंका है. आज कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज पर साइन ना करें. ऑफिस में ज्यादा बातचीत से नुकसान हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी है. वृषभ- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आपकी चिंताएं कम होंगी. इस कारण स्फूर्ति और उत्साह बना रहेगा. आज अधिक कल्पनाशील बनेंगे. अपनी कला और सृजनशक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए समय अनुकूल है. परिवार के सदस्यों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा. मित्रों के साथ घूमने-फिरने जा सकते हैं. आपकी आर्थिक योजनाएं पूरी होगी. स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे. आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा. मिथुन- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज का दिन मिश्रित फलदायी होगा. आज आप थकान, चिंता एवं प्रसन्नता का मिला-जुला अनुभव करेंगे. निर्धारित काम को समय पर पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे. धन के मामले में आपको नुकसान हो सकता है. मित्रों से मुलाकात का प्रसंग बन सकता है. व्यापार में उत्साह और प्रसन्नता का अनुभव होगा. नौकरीपेशा लोगों को साथियों का सहयोग मिल पाएगा. परिजनों के साथ समय आनंद में गुजरेगा. स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा. कर्क- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज आप बहुत इमोशनल रहने वाले हैं. मित्रों, परिजनों संग किसी गहरी चर्चा में उतर सकते हैं. घूमने-फिरने और स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिलेगा. शुभ प्रसंग में उपस्थित हो सकेंगे. परिवार में आनंद और उत्साह का माहौल होगा. आर्थिक लाभ होगा. दांपत्यजीवन में अधिक निकटता अनुभव करेंगे. कार्यस्थल पर आज आपके काम की प्रशंसा होगी. व्यापार में भी लाभ पाने की स्थिति में रहेंगे. सिंह- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. मन में अस्थिरता और भावना की दुर्बलता के कारण आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. गलत वाद-विवाद या चर्चाओं में न पड़ें. कानूनी मामलों में सावधानी रखें. वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखें. आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा. किसी के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी होने से बचें. आज कार्यस्थल पर आपको केवल अपने काम पर ध्यान देना होगा. दूसरों के काम में अनावश्यक दखल से आपको दिक्कत हो सकती है. प्रेम जीवन में संतुष्टि के लिए अपने प्रिय की बातों को भी महत्व दें. कन्या- 12 अगस्त, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज आप अनेक तरह से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपके व्यापार और आय में वृद्धि होगी. नौकरी में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे. कार्यस्थल पर आपको कोई मनपसंद नया काम भी मिल सकता है. मित्रों के साथ रमणीय स्थल पर घूमने जाने की संभावना है. परिजनों से लाभ होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना मतभेद दूर होने से आपको प्रसन्नता होगी, हालांकि आज विवादों से बचने के लिए खुद को प्रयास करना होगा.