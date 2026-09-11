11 सितंबर 2026 का राशिफल: कुंभ राशि के जातक हर काम में होंगे सफल, मान-सम्मान मिलेगा
आज इस राशि के लोग आनंद-उत्साह से भरपूर रहेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. उत्साह और उमंग होने से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे.
Published : September 11, 2026 at 12:10 AM IST
मेष- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आपको उग्र स्वभाव पर संयम रखने की सलाह दी जाती है. आज मानसिक थकान होगी. आप काम को सही समय पर पूरा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे. अधिक परिश्रम की तुलना में कम फल की प्राप्ति होगी. संतान के विषय में आपको चिंता हो सकती है. काम की अधिक व्यस्तता के कारण परिवार पर कम ध्यान दे पाएंगे, हालांकि दोपहर के बाद सरकारी काम में सफलता मिलेगी. पेट दर्द से परेशानी हो सकती है.
वृषभ- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से पूरा करेंगे. उसमें सफलता भी प्राप्त भी करेंगे. अपना अधूरा काम पूरा होने से आपको राहत मिलेगी. पिता की ओर से आपको लाभ हो सकता है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा. सरकारी काम में आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है. संतान के लिए पूंजी निवेश करेंगे. आज घर-परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-खुशी में समय निकलेगा. आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा.
मिथुन- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. दिन का आरंभ ताजगी से होगा. आपको किस्मत का साथ मिलेगा. कार्यस्थल पर आपके सभी काम आसानी से पूरे कर सकेंगे. विचारों में अस्थिरता की वजह से उलझन में आ सकते हैं. नए काम शुरू कर सकेंगे. मित्रों, सगे- सम्बंधियों और पड़ोसियों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे. भाग्य आपके साथ होने से आपको वित्तीय लाभ भी हो सकता है. प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा. अपने प्रिय के साथ आप अच्छा समय गुजार सकेंगे. अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे.
कर्क- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज आपको किसी बात से डर लगेगा. परिजनों से मतभेद या मनमुटाव की आशंका है. आपका अभिमान किसी को ठेस पहुंचा सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखें. विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकेंगे. खर्च अधिक हो सकता है. मन असंतुष्ट रहेगा. आपको नियम विरुद्ध काम में नहीं पड़ना चाहिए. सरकारी काम में कुछ बाधा आ सकती है.
सिंह- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आत्मविश्वास में वृद्धि से निर्णय जल्दी करेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. उग्र व्यवहार और वाणी के चलते मतभेद हो सकता है. पिता या बुजुर्ग से कोई लाभ होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दांपत्यजीवन में मधुरता आएगी. आपके सरकारी कामकाज जल्दी पूरे होंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. हालांकि व्यापार को बढ़ाने के लिए की गई आपकी मेहनत का परिणाम आपको जल्दी मिल सकता है.
कन्या- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. शारीरिक तथा मानसिक रुप से आपको बेचैनी रहेगी. आपके इगो के कारण किसी के साथ वाद-विवाद हो सकता है. नौकरी में सहकर्मी आपके रवैए लेकर सवाल उठा सकते हैं. आपके अधीनस्थ काम करनेवाले लोगों से परेशानी हो सकती है. अचानक गलत जगह धन खर्च हो सकता है. वैवाहिक जीवन में मतभेद होने की आशंका बनी रहेगी. आज आप धैर्य के साथ लोगों से बात करें. जरूरत हो तो ज्यादातर समय मौन बने रहें.
तुला- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपको कोई शुभ फल की प्राप्ति होगी. हर काम में भाग्य का साथ मिलेगा. मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा. कहीं बाहर घूमने- फिरने का मजा ले सकेंगे. परिवार में खुशी के पल बिताएंगे. संतान और पत्नी से आपको लाभ के समाचार सुनने को मिलेंगे. व्यापार में वृद्धि होगी. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. आप कार्यस्थल पर अपने सभी काम समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे.
वृश्चिक- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आप पारिवारिक जीवन की वास्तविकता को समझ सकेंगे. घर में खुशी का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी के साथ प्रेम संबंध और मजबूत होंगे. काम में सफलता मिलेगी. व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे. आय में वृद्धि हो सकेगी. नौकरी में प्रगति हो सकेगी. बुजुर्गों तथा अधिकारियों से मदद मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतान की तरफ से चिंता से मुक्त होंगे.
धनु- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. कोई भी नया कदम आपको खतरे में डाल सकता है, इसलिए सावधान रहें. आज किसी भी काम को करने में उत्साह नहीं रहेगा. तन और मन में चिंता और डर बना रहेगा. नौकरी और व्यवसाय में कठिनाई आ सकती है. ऑफिस में अधिकारी के साथ विवाद से नुकसान हो सकता है. विरोधियों से बचकर अपना काम करते रहें. आज केवल अपने काम से काम रखें. लोगों के साथ घुलने-मिलने से बचें.
मकर- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज नकारात्मक विचारों से दूर रहें. कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए शांत स्वभाव से काम लेना पड़ेगा. भागीदारों के साथ मतभेद हो सकता है. अचानक प्रवास का योग है. उसमें पैसे खर्च होंगे. अभी किसी नए रिलेशंस की ओर आगे ना बढ़ें. खान-पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है. सरकारी कामकाज अच्छी तरह पूरे हो सकेंगे. अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है.
कुंभ- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज आनंद- उत्साह से भरपूर रहेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. काम में सफलता मिलेगी. उत्साह और उमंग होने से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. किसी प्रिय व्यक्ति से मिल सकेंगे और रोमांस के पल बिता सकेंगे. कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बनेगा. समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे. स्वादिष्ट भोजन और सुंदर वस्त्र पहनने का अवसर मिलेगा. आप समय पर अपना काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे.
मीन- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से काम में सफलता मिलेगी. परिवार में सुख- शांति बनी रहेगी. आपका क्रोध आपकी वाणी और व्यवहार में दिख सकता है. नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर सम्मान प्राप्त होगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. अस्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है. आप शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनाए रख सकेंगे. आज कोई अधूरा काम पूरा होने से मन में प्रसन्नता का भाव भी रह सकता है.