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11 सितंबर 2026 का राशिफल: कुंभ राशि के जातक हर काम में होंगे सफल, मान-सम्मान मिलेगा

शुक्रवार 11 सितंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आपको उग्र स्वभाव पर संयम रखने की सलाह दी जाती है. आज मानसिक थकान होगी. आप काम को सही समय पर पूरा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे. अधिक परिश्रम की तुलना में कम फल की प्राप्ति होगी. संतान के विषय में आपको चिंता हो सकती है. काम की अधिक व्यस्तता के कारण परिवार पर कम ध्यान दे पाएंगे, हालांकि दोपहर के बाद सरकारी काम में सफलता मिलेगी. पेट दर्द से परेशानी हो सकती है. वृषभ- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से पूरा करेंगे. उसमें सफलता भी प्राप्त भी करेंगे. अपना अधूरा काम पूरा होने से आपको राहत मिलेगी. पिता की ओर से आपको लाभ हो सकता है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा. सरकारी काम में आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है. संतान के लिए पूंजी निवेश करेंगे. आज घर-परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-खुशी में समय निकलेगा. आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. मिथुन- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. दिन का आरंभ ताजगी से होगा. आपको किस्मत का साथ मिलेगा. कार्यस्थल पर आपके सभी काम आसानी से पूरे कर सकेंगे. विचारों में अस्थिरता की वजह से उलझन में आ सकते हैं. नए काम शुरू कर सकेंगे. मित्रों, सगे- सम्बंधियों और पड़ोसियों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे. भाग्य आपके साथ होने से आपको वित्तीय लाभ भी हो सकता है. प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा. अपने प्रिय के साथ आप अच्छा समय गुजार सकेंगे. अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे. कर्क- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज आपको किसी बात से डर लगेगा. परिजनों से मतभेद या मनमुटाव की आशंका है. आपका अभिमान किसी को ठेस पहुंचा सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखें. विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकेंगे. खर्च अधिक हो सकता है. मन असंतुष्ट रहेगा. आपको नियम विरुद्ध काम में नहीं पड़ना चाहिए. सरकारी काम में कुछ बाधा आ सकती है. सिंह- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आत्मविश्वास में वृद्धि से निर्णय जल्दी करेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. उग्र व्यवहार और वाणी के चलते मतभेद हो सकता है. पिता या बुजुर्ग से कोई लाभ होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दांपत्यजीवन में मधुरता आएगी. आपके सरकारी कामकाज जल्दी पूरे होंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. हालांकि व्यापार को बढ़ाने के लिए की गई आपकी मेहनत का परिणाम आपको जल्दी मिल सकता है. कन्या- चंद्रमा आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार को सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. शारीरिक तथा मानसिक रुप से आपको बेचैनी रहेगी. आपके इगो के कारण किसी के साथ वाद-विवाद हो सकता है. नौकरी में सहकर्मी आपके रवैए लेकर सवाल उठा सकते हैं. आपके अधीनस्थ काम करनेवाले लोगों से परेशानी हो सकती है. अचानक गलत जगह धन खर्च हो सकता है. वैवाहिक जीवन में मतभेद होने की आशंका बनी रहेगी. आज आप धैर्य के साथ लोगों से बात करें. जरूरत हो तो ज्यादातर समय मौन बने रहें.