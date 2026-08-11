11 अगस्त 2026 का राशिफल: आज सिंह राशि व्यर्थ के वाद-विवाद टालें, विदेश से मिलेगा शुभ समाचार
आज इस राशि के जातकों को मन पर नियंत्रण रखना होगा. वित्त से सम्बंधित मामलों में आप चिंतित रहेंगे.
Published : August 11, 2026 at 12:04 AM IST
मेष- चंद्रमा आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. भावनाओं का अतिरेक आपके मन को संवेदनशील बना देगा, इसलिए किसी की वाणी और व्यवहार से आपको बुरा महसूस होगा. माता की अस्वस्थता के कारण आपको चिंता होगी. आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है. नींद नहीं आने से समस्या हो सकती है. पानी वाली जगहों पर जाना खतरनाक साबित हो सकता है. यह समय विद्यार्थियों के लिए फलदायक है. मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धार्मिक काम में मन लगाएं. संपत्ति के विषय में अधिक चिंता न करें.
वृषभ- चंद्रमा आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आपकी चिंता कम होने से राहत का अनुभव होगा. आपका मन प्रेम से परिपूर्ण रहेगा. आपकी सृजनशीलता और कल्पना शक्ति में भी वृद्धि होगी. कला और साहित्य में आप अपनी कुशलता बता सकेंगे. परिजनों संग निकटता बढ़ेगी. किसी छोटी यात्रा की संभावना है. आपको आर्थिक मामलों के प्रति सावधान रहना पड़ेगा. आपका दिन आनंद में गुजरेगा.
मिथुन- चंद्रमा आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. काम पूरा होने में विलंब हो सकता है, प्रयास चालू रखें. आपके काम समय पर पूरे होंगे. आर्थिक आयोजन में कुछ बाधाएं आएंगी. समय रहते कठिनाई दूर हो जाएगी. नौकरी तथा व्यवसाय में साथी कर्मचारियों और बिजनेस पार्टनर के साथ सार्थक बातचीत होगी. मित्रों का साथ मिलने से आपको आनंद होगा. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. गृहस्थ जीवन भी सुखपूर्वक बीतेगा.
कर्क- चंद्रमा आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. मित्रों और स्नेहीजनों संग आज का दिन उल्लासमय रहेगा. खरीदारी की योजना बना सकते हैं. सुरुचिपूर्ण भोजन का स्वाद ले सकेंगे. किसी बात को लेकर आज इमोशनल बने रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का साथ मिलेगा. व्यापार में आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है. परिजनों की जरूरत पर धन खर्च करके खुशी मिलेगी. दिनभर उत्साह बना रहेगा. प्रेम जीवन में रोमांस बरकरार रहेगा.
सिंह- चंद्रमा आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आपको मन पर नियंत्रण रखना होगा. वित्त से सम्बंधित मामलों में आप चिंतित रहेंगे. चिंता के कारण शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. व्यर्थ के वाद-विवाद को टालें. कोर्ट-कचहरी के काम को संभालकर करें. विदेश से कोई अच्छा समाचार मिलने की संभावना है. असंयमित भाषा का प्रयोग ना करें. कन्फ्यूजन तुरंत दूर करने का प्रयास करें. कार्यस्थल पर केवल अपने काम पर ध्यान रखें. जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करें.
कन्या- चंद्रमा आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आनंद-उल्लास में गुजरेगा. आज विविध क्षेत्रों में लाभ होगा. इसमें मित्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों का काम समय पर पूरा हो सकेगा. अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे. संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे. परिजनों के साथ समय अच्छे से गुजरेगा. आज किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं. प्रेम जीवन अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है.
तुला- चंद्रमा आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ है. नौकरी या व्यावसायिक क्षेत्र में आपके लिए अनुकूल वातावरण रहेगा. अधिकारियों के साथ आप महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे. पदोन्नति की भी संभावना है. व्यापार में नए ग्राहक मिलने या आर्थिक लाभ होने से आपकी खुशी दोगुनी होगी. पारिवारिक जीवन में खुशी का वातावरण रहेगा. अपने प्रिय के साथ समय गुजारने का मौका मिलेगा. माता से लाभ होगा. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
वृश्चिक- चंद्रमा आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज आप शारीरिक थकान, आलस्य और मानसिक चिंता की अनुभूति करेंगे. व्यापार में बाधा खड़ी होगी. संतान से मतभेद रहेगा. स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. आज विरोधियों से वाद-विवाद न करें. अनावश्यक खर्च बढ़ेगा. अधिकारियों का व्यवहार नकारात्मक रहेगा. आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें. सरकारी कामों में विलंब होगा. दोपहर बाद स्थिति में सुधार होगा. तनाव से बचने के लिए योग या ध्यान का सहारा लें.
धनु- चंद्रमा आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. अनावश्यक चिंता, बीमारी, क्रोधावेश से आपका मानसिक व्यवहार हताशापूर्ण रहेगा. अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहें. आज कार्यस्थल पर भी समय पर काम नहीं कर पाने से निराशा होगी. किसी कारण से समय पर भोजन नहीं मिलेगा. अत्यधिक खर्च पर अंकुश लगाएं. झगड़ों और विवादों से दूर रहें. परिजनों के साथ छोटा विवाद लंबा चल सकता है, इसलिए मौन रहें. प्रसन्न और ऊर्जावान बने रहने के लिए ध्यान का सहारा लें.
मकर- चंद्रमा आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. मानसिक तनाव से राहत पाकर मित्रों और सगे-संबंधियों संग खुशी से व्यतीत करेंगे. किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण का अनुभव होगा. उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होगा. व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगे. आर्थिक लाभ और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी. किसी छोटी यात्रा से लाभ हो सकता है. प्रेम जीवन में आपके प्रिय साथी के सकारात्मक व्यवहार से आपको खुशी मिलेगी.
कुंभ- चंद्रमा आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. काम की सफलता के लिए आज शुभ दिन है. आज किए गए कामों की वजह से आप खुश रहेंगे. परिजनों के साथ वक्त अच्छा गुजरेगा. घर का वातावरण अच्छा रहेगा. तन-मन से प्रफुल्लित रहेंगे. आज अपनी खुशी को दूसरों संग बांट भी सकते हैं. नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलने से मन खुश रहेगा. अधिकारी आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं. व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने संबंधी काम में पैसा खर्च करना होगा.
मीन- चंद्रमा आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आप आज अपने काम में काफी रचनात्मक रहेंगे. आप साहित्य के क्षेत्र में गहरी रुचि रखेंगे. हृदय की कोमलता प्रियजनों के निकट लाएगी. आज आप किसी बात को लेकर भावुक बने रहेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम रहेगा. संक्रामक बीमारियों से स्वयं को बचाना होगा. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे. मानसिक संतुलन और वाणी पर संयम बनाए रखना आवश्यक है. दोपहर बाद परिजनों के साथ समय अच्छा बीतेगा.