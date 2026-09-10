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10 सितंबर 2026 का राशिफल: आज मकर राशि धन खर्च से ना हो परेशान, क्रोध पर रखें काबू

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आजका दिन मध्यम फलदायी है. आपका स्वास्थ्य नरम-गरम रह सकता है. आप शारीरिक थकान का अनुभव करेंगे. संभव हो तो प्रवास टालें. किसी बात को लेकर जिद्दी ना बने रहें. स्वास्थ्य संभालें. पेट से सम्बंधित बीमारी की आशंका बनी रहेगी. संतान के विषय में चिंतित रहेंगे. काम की भागदौड़ के बीच परिवार के लिए कम समय निकाल पाएंगे, इस कारण परिजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य बना रहेगा. निवेश की योजना ना बनाएं.

वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आप का दिन मध्यम फलदायी है. आप किसी भी काम को दृढ़ मनोबल एवं पूर्ण विश्वास के साथ करें. पिता एवं पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं. आपके प्रति पिता का व्यवहार भी अच्छा रहेगा. पिता से आर्थिक लाभ हो सकता है. कलाकार तथा खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. संतान के पीछे धन खर्च के योग हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का समय अच्छा है.

मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. नई योजनाओं को अमल में लाने का शुभ दिन है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों तथा सरकार की ओर से परिश्रम का खूब अच्छा फल मिलेगा. व्यापार में भागीदारों के साथ काम करने में परेशानी नहीं आएगी. पड़ोसियों, भाई-बहनों तथा मित्रों संग आनंदपूर्वक समय बीतेगा. भाग्यवृद्धि के अवसर उत्पन्न होंगे. यात्रा की संभावना है. अपने किसी प्रिय पात्र के साथ बातचीत में आपको आनंद आएगा. सफलता के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होगी.

कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. गलतफहमी और नकारात्मक व्यवहार चिंता और ग्लानी का भाव पैदा करेंगे. स्वास्थ्य में विशेष रूप से आंख में तकलीफ हो सकती है. परिजनों संग मनमुटाव होगा. काम के संबंध में संतोष की भावना रहेगी, हालांकि अतिरिक्त काम करने का मन नहीं करेगा. धन खर्च होगा. अनैतिक प्रवृत्तियों की तरफ जाते हुए मन को काबू में रखने की सलाह दी जाती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में निर्धारित सफलता के लिए अभी इंतजार करना होगा.

सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आत्मविश्वास प्रबल होने से आप किसी भी तरह का निर्णय जल्दी ले सकेंगे. इससे आपकी प्रगति का मार्ग आसान होगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी, हालांकि आपके उग्र व्यवहार और वाणी के कारण किसी के साथ मतभेद हो सकता है. पिता या बुजुर्गों से कोई लाभ होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. सरकारी कामकाज से आपको लाभ होगा.

कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 10 सितंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आप किसी चिंता में रह सकते हैं. किसी के साथ वाद-विवाद होने से आपका अपमान हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम से काम रखने की सलाह दी जाती है. आपके साथी कर्मचारियों से आपको परशानी हो सकती है. आज अचानक कोई खर्च आ सकता है. वैवाहिक जीवन में मतभेद होने की आशंका है. आज आपको ज्यादातर समय मौन रहकर गुजारना चाहिए. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा.