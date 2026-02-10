4 मार्च को बदलेगी ग्रहों की चाल, होली पर शुक्र-शनि खोलेंगे इन लोगों की बंद किस्मत के ताले, मिलेगी करियर में बड़ी जंप!
होली पर शुक्र-शनि का दुर्लभ संयोग मीन राशि में बनेगा. यह योग मेहनत करने वालों को करियर और आर्थिक क्षेत्र में तरक्की और सफलता देगा.
Published : February 10, 2026 at 10:16 AM IST
हैदराबाद: होली का त्योहार सिर्फ रंगों और खुशियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसे खास माना जाता है. साल 2026 की होली इस मायने में अलग मानी जा रही है क्योंकि इस दिन एक महत्वपूर्ण ग्रह संयोग बन रहा है. 4 मार्च 2026 को होली के दिन शुक्र और शनि ग्रह एक साथ मीन राशि में स्थित होंगे. ज्योतिष जानकारों के अनुसार यह संयोग अचानक लाभ की बजाय धीरे-धीरे लेकिन स्थायी प्रगति के संकेत देता है.
शुक्र को सुख-सुविधा, प्रेम, कला और धन का कारक माना जाता है, जबकि शनि मेहनत, अनुशासन और धैर्य से जुड़े परिणाम देता है. मीन राशि में शुक्र अपनी उच्च अवस्था में माना जाता है, जिससे रचनात्मकता और संतुलन बढ़ता है. वहीं शनि इस ऊर्जा को स्थिरता और जिम्मेदारी से जोड़ता है. इस कारण यह समय दिखावे की सफलता नहीं, बल्कि ठोस और टिकाऊ विकास का बन सकता है.
लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, यह ग्रह योग खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे थे. यह समय करियर, शिक्षा और आर्थिक मामलों में सही दिशा देने वाला साबित हो सकता है.
ज्योतिष के अनुसार छह राशियों पर इस संयोग का असर अपेक्षाकृत अधिक देखा जा सकता है.
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर में आगे बढ़ने के संकेत हैं. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान दे सकते हैं. आय में सुधार के साथ खर्च भी बढ़ सकता है.
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को रचनात्मक क्षेत्रों में अवसर मिल सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू के मौके मिल सकते हैं. पारिवारिक रिश्तों में भी सुधार की संभावना है.
तुला राशि
तुला राशि के लिए यह समय मेहनत से आगे निकलने का है. विरोधियों पर आपकी रणनीति भारी पड़ सकती है. हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी होगी.
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों की एकाग्रता बढ़ेगी. पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और विदेश से जुड़े प्रयासों में सफलता मिल सकती है. व्यापार में पुरानी योजना फिर से गति पकड़ सकती है.
मकर राशि
मकर राशि वालों का आत्मविश्वास मजबूत होगा. आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है और बचत पर ध्यान जाएगा. कुछ लोग अतिरिक्त आय के स्रोत शुरू कर सकते हैं.
कुंभ राशि
कुंभ राशि के लिए पारिवारिक संपत्ति या पुराने मामलों से लाभ के योग बन रहे हैं. लंबे समय से रुके काम होली के बाद आगे बढ़ सकते हैं.
ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ग्रह केवल अवसर देते हैं, सफलता व्यक्ति के प्रयासों पर निर्भर करती है. इस समय संयम, योजना और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने से इसका सकारात्मक प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है.
यह भी पढ़ें- 10 फरवरी 2026 का पंचांग: मंगलवार को शुभ कार्यों के लिए तिथि अच्छी नहीं, जानें शुभ पहर और राहुकाल