4 मार्च को बदलेगी ग्रहों की चाल, होली पर शुक्र-शनि खोलेंगे इन लोगों की बंद किस्मत के ताले, मिलेगी करियर में बड़ी जंप!

हैदराबाद: होली का त्योहार सिर्फ रंगों और खुशियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसे खास माना जाता है. साल 2026 की होली इस मायने में अलग मानी जा रही है क्योंकि इस दिन एक महत्वपूर्ण ग्रह संयोग बन रहा है. 4 मार्च 2026 को होली के दिन शुक्र और शनि ग्रह एक साथ मीन राशि में स्थित होंगे. ज्योतिष जानकारों के अनुसार यह संयोग अचानक लाभ की बजाय धीरे-धीरे लेकिन स्थायी प्रगति के संकेत देता है.

शुक्र को सुख-सुविधा, प्रेम, कला और धन का कारक माना जाता है, जबकि शनि मेहनत, अनुशासन और धैर्य से जुड़े परिणाम देता है. मीन राशि में शुक्र अपनी उच्च अवस्था में माना जाता है, जिससे रचनात्मकता और संतुलन बढ़ता है. वहीं शनि इस ऊर्जा को स्थिरता और जिम्मेदारी से जोड़ता है. इस कारण यह समय दिखावे की सफलता नहीं, बल्कि ठोस और टिकाऊ विकास का बन सकता है.

लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, यह ग्रह योग खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे थे. यह समय करियर, शिक्षा और आर्थिक मामलों में सही दिशा देने वाला साबित हो सकता है.

ज्योतिष के अनुसार छह राशियों पर इस संयोग का असर अपेक्षाकृत अधिक देखा जा सकता है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर में आगे बढ़ने के संकेत हैं. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान दे सकते हैं. आय में सुधार के साथ खर्च भी बढ़ सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को रचनात्मक क्षेत्रों में अवसर मिल सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू के मौके मिल सकते हैं. पारिवारिक रिश्तों में भी सुधार की संभावना है.