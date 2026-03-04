ETV Bharat / spiritual

होली से बदल जाएगी इन राशियों की तकदीर, मंगल देव कराएंगे भारी धन लाभ!

हैदराबाद: मंगल के राशि परिवर्तन से होली 2026 के अवसर पर कुछ विशेष राशियों की किस्मत चमकने वाली है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की चाल में बदलाव सीधे हमारे जीवन की दिशा और दशा को प्रभावित करता है. इस बार 3 मार्च 2026 को साहस और ऊर्जा के कारक मंगल देव ने मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश किया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव होली के पर्व से ही दिखना शुरू हो जाएगा.

इन तीन राशियों पर बरसेगी कृपा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार इस गोचर का सबसे शुभ प्रभाव मेष, कर्क और सिंह राशि के जातकों पर पड़ने वाला है. शतभिषा नक्षत्र में मंगल का यह संचरण न केवल आर्थिक लाभ दिलाएगा, बल्कि करियर में भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, इसलिए इस गोचर का सबसे अधिक लाभ इन्हें ही मिलेगा. पिछले काफी समय से रुके हुए काम अब गति पकड़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति मिल सकती है. यदि आप व्यापार में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी से आप कठिन निर्णय आसानी से ले पाएंगे.

2. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह होली खुशियों की सौगात लेकर आएगी. लंबे समय से चली आ रही मानसिक और आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेंगी. करियर के मोर्चे पर आपको बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी और जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ होगी, जिससे आप भविष्य के लिए बचत कर पाएंगे.