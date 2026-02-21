ETV Bharat / spiritual

24 फरवरी से शुरू होंगे 8 अशुभ दिन, भूलकर भी न करें ये काम, वरना बढ़ सकती हैं मुश्किलें!

नई दिल्ली: रंगों का त्योहार होली खुशियों और उमंग का प्रतीक है, लेकिन सनातन धर्म में होली से ठीक आठ दिन पहले की अवधि को 'होलाष्टक' कहा जाता है, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील और मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना गया है. इस साल 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक की शुरुआत हो रही है, जो 3 मार्च 2026 (होलिका दहन) तक जारी रहेगा.

कब से कब तक है होलाष्टक का साया?

वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक का प्रारंभ होता है. इस वर्ष अष्टमी तिथि 24 फरवरी को सुबह 07:01 बजे शुरू हो रही है. शास्त्रों के अनुसार, जब तक होलिका दहन नहीं हो जाता, तब तक के इन आठ दिनों में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है.

क्यों माना जाता है इसे 'खतरनाक' समय?

धार्मिक मान्यताओं के पीछे एक गहरा पौराणिक और वैज्ञानिक तर्क छिपा है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, इन आठ दिनों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु-केतु जैसे आठों ग्रह उग्र और प्रतिकूल अवस्था में होते हैं. डॉ. उमाशंकर का मानना है कि ग्रहों की इस स्थिति के कारण मनुष्य की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और मन में अशांति रहती है. इसी कारण इस अवधि में किए गए शुभ कार्यों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता.

इसके अलावा, पौराणिक कथा के अनुसार, इन्हीं आठ दिनों के दौरान असुर राज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद को भगवान की भक्ति छोड़ने के लिए कठोर यातनाएं दी थीं. अंततः फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका प्रह्लाद को लेकर अग्नि में बैठी थी. प्रह्लाद की उन पीड़ाओं के कारण भी इन दिनों को शुभ नहीं माना जाता.

होलाष्टक में क्या 'बिल्कुल न करें'?

होलाष्टक के दौरान शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कुछ कार्यों पर पाबंदी लगाई है:

मांगलिक कार्य: विवाह, सगाई (रोका), मुंडन, नामकरण और यज्ञोपवीत जैसे 16 संस्कारों पर रोक रहती है.