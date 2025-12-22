स्वास्थ्य राशिफल 2026: मेष से लेकर मीन तक के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी, एक क्लिक में जानें
नए साल की शुरुआत में बस कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में सभी जातक जानने को उत्सुक हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा.
Published : December 22, 2025 at 10:22 AM IST
हैदराबाद: साल 2025 समाप्त होने को है. उसके बाद साल 2026 शुरू हो जाएगा. बता दें, नए साल 2026 की शुरुआत कई ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ हो रही है. ऐसे में सभी जातकों पर इसका असर होगा. वहीं, हर कोई यही चाहेगा कि आने वाला नया साल उसके जीवन में तमाम खुशियां और समृद्धि लेकर आए. ज्योतिष के मुताबिक साल 2026 सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आ रहा है. इसी सिलसिले में आइये जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से सभी 12 राशियों का हाल कैसा रहेगा.
मेष- इस राशि के जातकों के लिए नए साल 2026 में पारिवारिक सदस्यों का बिगड़ता स्वास्थ्य चिंता की मुख्य वजह बन सकती है. किसी भी बीमारी के लक्षण जैसे ही दिखाई पड़े वैसे ही डॉक्टर से संपर्क करें. साल के मध्य में इस राशि के जातकों पर आलस्य की प्रधानता रहेगी, जिससे आप स्वयं को ऊर्जाहीन महसूस करेंगे. ऐसे में सभी जातकों को सावधानी बरतना जरूरी है. इसके साथ-साथ बिना सलाह के किसी भी प्रकार के Supplements का सेवन न करें, वरना भुगतना पड़ सकता है. वहीं, काफी देर तक मोबाइल और लैपटॉप का भी प्रयोग करने से बचें. इसका बुरा असर आपकी आंखों पर पड़ सकता है. यदि आप खेलकूद गतिविधियों में सम्मिलित हैं, तो साल 2026 की शुरुआत से ही सेहत खासकर पैरों का ध्यान रखें क्योंकि चोट लगने के योग साफ दिखाई दे रहे हैं.
वृषभ- इस साल 2026 में इस राशि के जातकों की शारीरिक स्थिति कुछ 'नाजुक' रह सकती है. ग्रह-नक्षत्रों के मुताबिक यह किसी गंभीर रोग के बजाय थकावट और डिप्रेशन से संबंधित होगी. वहीं, इस साल ज्यादा यात्राओं से भी बचना चाहिए. भावनाओं को व्यक्त ना करना भी इस साल कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है. स्वयं को 'ऊर्जावान' बनाए रखने के लिए नियमित योग, जिम या मॉर्निंग वॉक को दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाएं. संतुलित और सात्विक आहार का सेवन करें. इस साल संभव हो सके तो तामसिक चीजों से दूरी बनाएं रखें, खासकर शराब आदि से.
मिथुन- मिथुन राशि के जातक इस साल 2026 में उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेंगे. आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे. बिजनेस डील को लेकर इस साल यात्राएं ज्यादा करनी होंगी. इसी वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखना होगा. वर्ष 2026 के मध्य में बरसात के मौसम में रोगों से बचकर रहें, जैसे श्वास संबंधी विकार, खांसी, बुखार और 'एलर्जी'. सितंबर के अंत तक आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर पाएंगे. अपनी यात्राओं को लेकर सावधानी बरतें. पहले से ही सब तय कर लें. आपाधापी में कोई फैसला ना लें. शरीर को पर्याप्त आराम देना ही इस साल 2026 में आपके पूर्ण आरोग्य की कुंजी है.
कर्क- साल 2026 में आपका स्वास्थ्य सामान्यतः सही रहेगा, लेकिन पत्नी के अस्वस्थ होने के चलते आप मानसिक कष्ट का अनुभव कर सकते हैं. दूसरों की चिंता आपकी मानसिक शांति कमं कर सकती है. इस साल स्वयं को स्वस्थ्य और ऊर्जावान रखने के लिए योग और 'ध्यान' का सहारा लें. अनावश्यक जिम्मेदारियों को लेने से बचें. इसके साथ-साथ एक साथ कई कामों को भी करने से बचें, वरना स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. अंतर्द्वंद्व और वैचारिक मतभेद मानसिक तनाव को बढ़ावा दे सकती है. ऐसी परिस्थितियों से दूरी बनाना ही अच्छा रहेगा.
सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 संतान का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है. नक्षत्रों के मुचाबिक परिवार में महिलाओं को विशेष देखभाल की जरूरत होगी. डॉक्टरों से समय-समय पर उचित परामर्श लेते रहें और लापरवाही कतई ना बरतें. आपका स्वास्थ्य इस वर्ष 'मध्यम' बना रहेगा. किसी गंभीर बीमारी का योग नहीं है, बशर्ते आप अपनी दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान दें. आहार के समय का पालन करें. संभव हो सके तो इस साल सिर्फ सात्विक भोजन का ही सेवन करें. अपनी जीवनशैली में सुधार लाकर आप किसी भी संभावित शारीरिक कष्ट से बच सकते है.
कन्या- स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा. शुरुआत के 6 महीने बहुत संभलकर बिताने होंगे. तामसिक भोजन का त्याग करें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं. पूरे साल भर शरीर को हाइड्रेटेड रखें. इसके साथ-साथ नियमित बॉडी चेकअप करवाते रहें. कार्य के अत्यधिक दबाव से तनाव ना लें. इससे बचने के लिए मनोरंजन और विश्राम का सहारा लें. लेखन कार्य करने वाले जातकों को शारीरिक सक्रियता बढ़ाना जरूरी है. अपनी कार्यक्षमता से अधिक कार्य मत करें, वरना बीमार पड़ सकते हैं. ग्रहों के मुताबिक इस साल किडनी और पेट संबंधी बीमारी आपको परेशान कर सकती हैं. पूरी सावधानी बरतें. मातृ पक्ष के स्वास्थ्य के प्रति भी संवेदनशील रहें.
तुला- तुला राशि के जातकों के लिए यह साल 2026 शारीरिक रूप से सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन साल भर आप नकारात्मक विचारों से घिरे रहेंगे. यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है. इस वजह से आप निरंतर थकावट का अनुभव करेंगे. ग्रहों के गोचर संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने आहार और 'श्वसन क्रिया' पर विशेष ध्यान देना चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया तो सांस संबंधी बीमारी आपको परेशान कर सकती है. इस वर्ष आंख की रोशनी से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं. डॉक्टरों से जांच करवाते रहें. इस वर्ष आपको संतान के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी. पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव को स्वास्थ्य पर हावी न होने दें.
वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातक इस साल 2026 में बहुत ऊर्जावान और सक्रिय रहेंगे. आपके भीतर ऊर्जा का अथाह प्रवाह रहेगा, जिससे आप साहसिक गतिविधियों, पर्यटन और खेल-कूद में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे. गर्मी के मौसम में संभलकर रहें. ज्यादा गर्मी आपको बीमार कर सकती है. आपको बार-बार होने वाले सिरदर्द की समस्या भी परेशान करेगी. यदि कोई कार्य या विचार आपको अशांत कर रहा है, तो उसका तत्काल सुलझाएं. मानसिक संतोष और स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण ही आपकी शारीरिक बीमारियों को दूर रखने में सफल होगा.
धनु- धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ नाजुक दिखाई दे रहा है. पेट संबंधी इंफेक्शन और सांस लेने में कुछ समस्या हो सकती है. कोई भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इलाज में लापरवाही ना बरतें. किसी 'एलर्जी' से परेशान हैं, तो तामसिक खान-पान और प्रदूषण से बचकर रहें. वायु प्रदूषण आप पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. ऐसे में ऐसे स्थानों की यात्रा से बचें जहां वायु खराब हो. अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे, अन्यथा पित्त दोष बढ़ने से मानसिक तनाव और हाई बीपी जैसी स्थितियां बन सकती हैं. नियमित जांच करवाते रहें, वरना कोई बड़ी बीमारी हो सकती है.
मकर- मकर राशि के जातक इस साल 2026 में उत्साह से लबरेज रहेंगे, लेकिन ज्यादा जोश में होश खोने से बचना होगा. उतावलेपन में लिए गए निर्णय चिंता बढ़ा सकते हैं. आपका जोश बढ़ा तो यह आपके पाचन तंत्र और पेट को प्रभावित करेगा. इस वर्ष आपको अपनी आंतरिक 'रोग प्रतिरोधक क्षमता' (Immunity) पर ध्यान देना होगा. क्रोध या डिप्रेशन की स्थिति में ज्यादा खाने से बचें. अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें और स्वयं के प्रति उत्तरदायी बनें. संतुलित दिनचर्या ही आपका वास्तविक उपचार है.
कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल 2026 देशाटन और निरंतर यात्राओं का है. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य के विशेष ख्याल रखें. सांस संबंधी समस्याएं इस वर्ष भी आपके लिए चिंता का विषय बनी रहेंगी. ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें. इसके साथ-साथ प्राणायाम करना भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा. वर्ष की शुरुआत में आप ज्यादा सक्रिय रहेंगे. इस वजह से थकान का अनुभव करेंगे. इसी समय माता-पिता का स्वास्थ्य भी आपकी चिंता बढ़ा सकता है. ज्यादा घबराने की बात नहीं है. विश्राम और कार्य के मध्य संतुलन अवश्य बनाए रखें.
मीन- मीन राशि के जातक इस साल 2026 में उत्तम आरोग्य का आनंद लेंगे, लेकिन कमर दर्द कभी-कभी परेशान कर सकता है. इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. आलस्य से बचकर रहें. प्रतिदिन योगाभ्यास करते रहें. इस वर्ष आपको स्वयं से अधिक अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य और जीवनशैली पर ध्यान देना होगा. अपने माता-पिता की नियमित चिकित्सकीय जांच करवाते रहें. अपनों के साथ समय व्यतीत करना आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करेगा.
