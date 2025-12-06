ETV Bharat / spiritual

साल 2026 में इन राशियों की होगी आर्थिक और सामाजिक तरक्की!

साल 2026 में हंस और मालव्य राजयोग बनेंगे, जिससे मेष, कन्या और मकर राशि वालों के करियर, धन, संबंध और सामाजिक मान-सम्मान में उन्नति होगी.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 11:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: नया साल 2026 शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है. इस नए साल की शुरुआत के साथ कई शुभ योग और राजयोग बन रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से हंस राजयोग और मालव्य राजयोग शामिल हैं. पंचांग के अनुसार, साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में प्रवेश कर हंस राजयोग बनाएंगे, जबकि शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, इन राजयोगों के प्रभाव से कई राशियों का भाग्य खुलने वाला है और उनका समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

मेष राशि
साल 2026 में हंस और मालव्य राजयोग मेष राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आएंगे. हंस राजयोग मेष राशि वालों के चतुर्थ भाव में बन रहा है, जो प्रॉपर्टी खरीदने और निवेश के लिए उत्तम समय है. नौकरी करने वालों के लिए नई नौकरी या पदोन्नति के अवसर खुल सकते हैं. ऑफिस में वरिष्ठ और सहकर्मी आपकी मेहनत और काम की प्रशंसा करेंगे. बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह समय व्यापार में तरक्की और नई डील्स के लिए अनुकूल रहेगा. कुल मिलाकर, यह साल मेष राशि वालों के लिए नई शुरुआत, उपलब्धियों और सफलता का संकेत दे रहा है.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 हंस और मालव्य राजयोग के कारण लाभकारी साबित होगा. इस समय आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यापार में महत्वपूर्ण डील्स क्रेक करने का मौका मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को सैलरी में बढ़ोतरी मिलने की संभावना है. इसके अलावा पैसा कमाने के नए अवसर सामने आएंगे, जिससे बैंक बैलेंस में सुधार होगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और सहकर्मी तथा वरिष्ठ आपकी प्रशंसा करेंगे. नए साल में कन्या राशि वालों को नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी है, जिससे उनका आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ेगा.

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए भी साल 2026 बेहद शुभ रहेगा. हंस और मालव्य राजयोग के निर्माण से मकर राशि वालों का समय गोल्डन टाइम कहलाएगा. इस अवधि में नए कार्यों और निवेशों से फायदा मिलने की संभावना है. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और समाज में नया स्थान प्राप्त होगा. नए पार्टनरशिप और सहयोग के अवसर भी सामने आएंगे. लंबे समय से अटके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है. सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और व्यक्तिगत विकास के अवसर मिलेंगे.

ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2026 में इन तीनों राशियों के लिए सफलता, समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा के अवसर विशेष रूप से लाभकारी होंगे. नए साल के इन राजयोगों के प्रभाव से लोगों का धन, नौकरी और व्यक्तिगत जीवन सभी क्षेत्रों में उन्नति संभव है.

यह भी पढ़ें- शनिवार 6 दिसंबर 2025 का पंचांग: द्विपुष्कर योग पर शुभ पहर में करें पूजा, मनोकामना होगी पूरी

TAGGED:

HANS MALAVYA RAJYOG 2026
MALAVYA RAJYOG TO BLESS 2026
HAN AND MALAVYA RAJYOG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.