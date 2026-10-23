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दिवाली के बाद बदलेगी इन 3 राशियों की किस्मत, सिंह राशि में बनने जा रहा है गुरु-मंगल का दुर्लभ महासंयोग!

सांकेतिक फोटो ( canva )

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति और उनके राशि परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. साल 2026 में एक ऐसा ही बड़ा और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जो कई राशियों की किस्मत को चमका सकता है. लखनऊ के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को दिवाली के ठीक बाद गुरु (बृहस्पति) और मंगल की महायुति होने जा रही है. यह दोनों शक्तिशाली ग्रह एक साथ सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति के लिहाज से कई जातकों को बंपर लाभ मिलने की उम्मीद है.

गुरु और मंगल के मिलन का महत्व

ज्योतिष विज्ञान में गुरु को ज्ञान, भाग्य, धन, सुख-समृद्धि और विस्तार का कारक माना जाता है. वहीं दूसरी ओर, मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा, पराक्रम, इच्छाशक्ति और भूमि से जुड़े मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं. जब ज्ञान के देवता गुरु और शौर्य के प्रतीक मंगल एक साथ आते हैं, तो जातक के भीतर एक नई ऊर्जा और सही दिशा में काम करने की समझ पैदा होती है. यही वजह है कि इस संयोग को व्यक्तिगत प्रयासों और आर्थिक सफलता के लिए बेहद खास माना जा रहा है.

आइए जानते हैं कि इस महायुति से किन तीन भाग्यशाली राशियों के बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं 1. मेष राशि (Aries): नौकरी में तरक्की और नए अवसरमेष राशि के जातकों के लिए यह युति करियर और पैसों के मामले में शानदार अवसर लेकर आ रही है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या मनचाही नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो आपके प्रयास सफल हो सकते हैं. बॉस और सहकर्मी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे. व्यापारियों के लिए यह समय नए क्लाइंट्स से जुड़ने और पुराने रुके हुए कामों को दोबारा शुरू करने के लिए बेहतरीन रहेगा.