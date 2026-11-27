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2027 का सबसे बड़ा ज्योतिषीय बदलाव: 3 बार राशि बदलेंगे गुरु, इन 4 राशियों के खुलेंगे किस्मत के दरवाजे

2027 में कर्क, सिंह और कन्या राशि में जाएंगे गुरु ( ETV Bharat )

हैदराबाद: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, विवेक, धन, संतान, विवाह, भाग्य और सुख-समृद्धि का मुख्य कारक माना जाता है. सामान्य तौर पर बृहस्पति एक राशि में करीब 12 से 13 महीने तक संचरण करते हैं, लेकिन साल 2027 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद दुर्लभ और खास रहने वाला है. वक्री और मार्गी चाल के कारण साल 2027 में देवगुरु बृहस्पति एक या दो बार नहीं, बल्कि कुल तीन बार अपनी राशि बदलेंगे. गुरु की इस विशेष चाल का सीधा असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा, लेकिन कर्क, सिंह, कन्या और धनु राशि के जातकों के लिए यह साल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा.

साल 2027 में कब-कब होगा गुरु का गोचर?

वैदिक पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार, साल 2027 में देवगुरु बृहस्पति तीन अलग-अलग राशियों—कर्क, सिंह और कन्या—से होकर गुजरेंगे

25 जनवरी 2027: साल के पहले महीने में ही गुरु वक्री अवस्था में सिंह राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में कर्क को बृहस्पति की उच्च राशि माना जाता है, इसलिए 25 जनवरी से 26 जून तक का समय बेहद शुभ फलदायी माना जा रहा है.

26 जून 2027: इसके बाद बृहस्पति एक बार फिर अपनी चाल बदलते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे.

26 नवंबर 2027: साल के अंत में गुरु सिंह राशि की यात्रा पूरी कर कन्या राशि में गोचर करेंगे. इन 4 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा गुरु का महागोचर 1. कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2027 की शुरुआत शानदार रहने वाली है. 25 जनवरी को देवगुरु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास, सामाजिक मान-सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. जो जातक लंबे समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मनचाहा अवसर प्राप्त हो सकता है. इसके बाद 26 जून को गुरु आपके दूसरे भाव (धन भाव) में जाएंगे, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी और कारोबारियों को लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. 2. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का यह त्रि-राशि परिवर्तन करियर और आर्थिक मोर्चे पर कई बड़े बदलाव लेकर आएगा. साल की शुरुआत में गुरु के बारहवें भाव में रहने से विदेश यात्रा, आध्यात्मिक कार्यों और कुछ आवश्यक शुभ खर्चों के योग बनेंगे. इसके बाद 26 जून को बृहस्पति आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर करेंगे. इस दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी. नौकरी में उच्च पद और प्रतिष्ठा मिलने के प्रबल संकेत हैं. 26 नवंबर के बाद जब गुरु दूसरे भाव में पहुंचेंगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी तथा बचत करने में सफलता मिलेगी.