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61 दिन बरसेगा पैसा: गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर, इन 4 राशियों के खुले भाग्य!

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर को मानव जीवन और प्रकृति पर गहरा प्रभाव डालने वाला माना गया है. इसी क्रम में 18 जून 2026 को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ खगोलीय घटना घटित हुई है. ज्ञान, भाग्य और सुख-समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति ने 'नक्षत्रों के राजा' कहे जाने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है. गुरु इस शुभ नक्षत्र में अगले 61 दिनों तक यानी 18 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, जब गुरु की दिव्य ऊर्जा पुष्य नक्षत्र के सकारात्मक प्रभाव से मिलती है, तो यह समय बड़े आर्थिक सुधारों, भूमि-भवन की खरीदारी और नए व्यापार की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम बन जाता है.

इन प्रमुख राशियों के लिए खुलेगा भाग्य का ताला

यह गोचर विशेष रूप से चार भाग्यशाली राशियों के जीवन में तरक्की और खुशहाली के नए द्वार खोलने जा रहा है:

मेष राशि: इस अवधि में आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. जो काम पिछले कई महीनों से रुके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे. धन लाभ के नए स्रोत सामने आएंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में छलांग लगाने का है. व्यापार में नए साझेदार जुड़ सकते हैं, जिससे मुनाफे में बढ़ोतरी होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आप किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.