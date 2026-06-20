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61 दिन बरसेगा पैसा: गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर, इन 4 राशियों के खुले भाग्य!

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, यह गोचर विशेष रूप से चार भाग्यशाली राशियों के जीवन में तरक्की और खुशहाली के नए द्वार खोलने जा रहा है.

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12 साल बाद महासंयोग: पुष्य नक्षत्र में गुरु (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 4:07 PM IST

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हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर को मानव जीवन और प्रकृति पर गहरा प्रभाव डालने वाला माना गया है. इसी क्रम में 18 जून 2026 को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ खगोलीय घटना घटित हुई है. ज्ञान, भाग्य और सुख-समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति ने 'नक्षत्रों के राजा' कहे जाने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है. गुरु इस शुभ नक्षत्र में अगले 61 दिनों तक यानी 18 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, जब गुरु की दिव्य ऊर्जा पुष्य नक्षत्र के सकारात्मक प्रभाव से मिलती है, तो यह समय बड़े आर्थिक सुधारों, भूमि-भवन की खरीदारी और नए व्यापार की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम बन जाता है.

इन प्रमुख राशियों के लिए खुलेगा भाग्य का ताला
यह गोचर विशेष रूप से चार भाग्यशाली राशियों के जीवन में तरक्की और खुशहाली के नए द्वार खोलने जा रहा है:

मेष राशि: इस अवधि में आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. जो काम पिछले कई महीनों से रुके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे. धन लाभ के नए स्रोत सामने आएंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में छलांग लगाने का है. व्यापार में नए साझेदार जुड़ सकते हैं, जिससे मुनाफे में बढ़ोतरी होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आप किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.

कर्क राशि: पुष्य नक्षत्र के स्वामी न्याय के देवता शनि हैं और कर्क राशि में गुरु का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है. यदि आप शेयर बाजार, संपत्ति या किसी नए स्टार्टअप में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह 61 दिन आपके लिए स्वर्णिम साबित हो सकते हैं. मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास के लिए यह समय उत्तम है.

तुला राशि: तुला राशि के जातकों को इस गोचर के प्रभाव से अप्रत्याशित या अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं. यदि कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. नौकरी में लंबे समय से चल रही अस्थिरता समाप्त होगी और आपको मनचाहा पद मिल सकता है.

शुभ फल पाने के लिए करें ये अचूक उपाय
इस पावन अवधि का पूरा लाभ उठाने और गुरु ग्रह को बलवान बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं:

  • पीली वस्तुओं का दान: प्रत्येक गुरुवार को जरूरतमंदों को चने की दाल, केले, हल्दी या पीली मिठाइयों का दान करें.
  • मंत्र साधना: नियमित रूप से गुरु मंत्र 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः' का कम से कम 108 बार लाल चंदन की माला से जाप करें.
  • विष्णु आराधना: पुष्य नक्षत्र के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें. विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से गुरु जनित दोष दूर होते हैं और घर में सुख-शांति का वास होता है.

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