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गंगा दशहरा पर बना दुर्लभ संयोग, आज से इन 5 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन, हर काम में मिलेगी सफलता!

ज्योतिषाचार्य के अनुसार आज गंगा दशहरा पर बन रहे शुभ संयोग से 5 राशियों को करियर में तरक्की और भारी धन लाभ होगा.

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सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 12:10 PM IST

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हैदराबाद: गंगा दशहरा इस साल 25 मई, सोमवार को मनाया जाएगा, वैदिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रारंभ 25 मई को सुबह 04:30 बजे हो रहा है. उदया तिथि के सिद्धांतों के आधार पर 25 मई को ही देश भर में यह पावन पर्व मनाया जाएगा. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी शुभ दिन पर मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार इस साल गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा का अनूठा संयोग बन रहा है, जो 5 प्रमुख राशियों की किस्मत चमकाने वाला है.

इन 5 भाग्यशाली राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ

1. वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है. लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे. सामाजिक रूप से आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और नए संपर्क स्थापित होंगे. धन लाभ के योग बनने से आपकी वित्तीय स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी.

2. मिथुन राशि
मिथुन राशि के लोगों के लिए यह दिन किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए बेहद उत्तम है. यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, तो सफलता मिलने की पूरी संभावना है. आपको नए प्रोजेक्ट्स या आकर्षक डील्स मिल सकती हैं, जो भविष्य में भारी मुनाफा देंगी. मानसिक तनाव दूर होगा और मन शांत रहेगा.

3. कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक मोर्चे पर यह दिन भाग्यशाली साबित होगा. व्यापारियों को व्यापार में बड़ा मुनाफा कमाने के नए मौके मिलेंगे. आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आय के नए स्रोतों पर विचार करेंगे. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और दोस्तों के साथ आनंदमय समय बिताने का मौका मिलेगा.

4. कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को उनकी कड़ी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा. आर्थिक उन्नति के लिए बनाई गई योजनाएं सफल होंगी, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (प्रमोशन) या नई नौकरी के नए और बेहतर प्रस्ताव मिल सकते हैं. पुराने वाद-विवादों से मुक्ति मिलेगी.

5. मकर राशि
मकर राशि के जातकों के करियर के लिए यह समय नए और सुनहरे अवसर लेकर आएगा. नौकरी और बिजनेस में आपको कई नए प्रस्ताव मिल सकते हैं. आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा, जिससे आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे. हालांकि, इस दौरान आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है.

स्नान और जल दान का है विशेष महत्व
गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस पावन अवसर पर हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल, शरबत, सत्तू या मिट्टी के घड़े का दान अवश्य करना चाहिए. ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना गया है.

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