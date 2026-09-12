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14 या 15 सितंबर? कब है गणेश चतुर्थी? जानें मूर्ति स्थापना का सबसे सटीक और शुभ मुहूर्त

हैदराबाद: देश भर में सुख, समृद्धि और बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव यानी गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस साल गणेशोत्सव की सही तारीख को लेकर श्रद्धालुओं के बीच थोड़ा भ्रम बना हुआ है कि यह पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा या 15 सितंबर को. ज्योतिषविदों और राष्ट्रीय पंचांगों के अनुसार, उदयातिथि के नियम के आधार पर इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 14 सितंबर 2026, सोमवार को मनाया जाएगा.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 सितंबर 2026 को सुबह 07:06 बजे प्रारंभ होगी. यह तिथि अगले दिन यानी 15 सितंबर 2026 को सुबह 07:44 बजे समाप्त हो जाएगी. शास्त्रों के अनुसार, भगवान गणेश का प्राकट्य दोपहर के समय हुआ था. चूंकि 14 सितंबर को दोपहर के समय चतुर्थी तिथि पूर्ण रूप से व्याप्त रहेगी, इसलिए इसी दिन घर-घर में गणपति बप्पा की स्थापना की जाएगी.

गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, 14 सितंबर को भगवान गणेश की पूजा और मूर्ति स्थापना के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 11:02 बजे से दोपहर 01:31 बजे तक रहेगा. श्रद्धालुओं को इसी ढाई घंटे की शुभ अवधि में बप्पा की पूजा-अर्चना और स्थापना करने की सलाह दी गई है.

बप्पा को घर लाने से पहले जरूर करें ये काम