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Dussehra 2026: कहीं जलेगा रावण तो कहीं बंटेगा 'सोना', जानिए देश के अलग-अलग राज्यों में कैसे मनाते हैं दशहरा

विजयादशमी का यह पावन पर्व भगवान श्रीराम द्वारा रावण के वध का प्रतीक है ( ETV Bharat )

हैदराबाद: भारत त्योहारों और विविधताओं का देश है. इस विविधता का सबसे जीवंत उदाहरण दशहरा के पावन पर्व पर देखने को मिलता है. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार पूरे देश को एक सूत्र में पिरोता है, लेकिन इसे मनाने के रंग, परंपराएं और मान्यताएं हर राज्य में पूरी तरह बदल जाती हैं. इस साल विजयादशमी का पावन पर्व कल यानी 20 अक्टूबर 2026 को पूरे देश में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाएगा. दशमी तिथि कल दोपहर 12:50 बजे से शुरू हो रही है, जिसके बाद देश के कोने-कोने में उत्सव का एक ऐसा नजारा दिखेगा जो भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर तस्वीर पेश करता है.

एक ही त्योहार होने के बावजूद, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसे मनाने का अंदाज पूरी तरह जुदा है. उत्तर भारत में जहां यह पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रावण पर विजय अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है, वहीं पूर्वी और दक्षिण भारत में यह महाशक्ति मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है. आइए जानते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में यह त्योहार कितनी भव्यता और भिन्नता के साथ मनाया जाता है.

उत्तर प्रदेश और दिल्ली

नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही जगह-जगह भव्य रामलीला के मंचन शुरू हो जाते हैं. दशहरे के दिन विशाल मैदानों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के गगनचुंबी पुतले खड़े किए जाते हैं. शाम के समय भगवान राम का अभिनय करने वाले कलाकार द्वारा अग्निबाण चलाकर इन पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत का संदेश देता है. दिल्ली का रामलीला मैदान और वाराणसी की पारंपरिक रामलीला इसके लिए विश्व प्रसिद्ध हैं. त्तर प्रदेश और दिल्ली में रामलीला मंचन के बाद भव्य रावण दहन किया जाता है (canva) राजस्थान (कोटा का ऐतिहासिक मेला)

राजस्थान में दशहरे का एक अलग ही राजसी वैभव देखने को मिलता है. विशेषकर कोटा शहर में करीब 25 दिनों तक चलने वाला दशहरा मेला आयोजित होता है. यहां कोटा के भूतपूर्व राजपरिवार के सदस्य पारंपरिक वेशभूषा में तीर चलाकर रावण के विशाल पुतले का दहन करते हैं. इसके साथ ही, क्षत्रिय समाज में इस दिन घोड़ों और प्राचीन शस्त्रों की विशेष 'शस्त्र पूजा' की जाती है. पश्चिम बंगाल और ओडिशा

बंगाली संस्कृति में यह दिन बेहद भावुक और उत्सवपूर्ण होता है. माना जाता है कि मां दुर्गा इस दिन अपने मायके से वापस कैलाश पर्वत लौटती हैं. मूर्तियों के विसर्जन से पहले विवाहित महिलाएं मां दुर्गा को विदाई देने के लिए 'सिंदूर खेला' की रस्म निभाती हैं. इस रस्म में महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य और खुशहाली की कामना करती हैं. इसके बाद ढाक की थाप पर नृत्य करते हुए मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है. इस बार बंगाल में यह विसर्जन मुख्य रूप से 21 अक्टूबर को होगा. विजयादशमी पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में महिलाएं 'सिंदूर खेला' की रस्म निभाती हैं (canva) गुजरात

गुजरात में दशहरा, नवरात्रि के नौ दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध गरबा और डांडिया रास के भव्य समापन का प्रतीक है. दशहरे के दिन गुजराती घरों में 'फाफड़ा और जलेबी' खाने की एक बेहद लोकप्रिय सामाजिक परंपरा है. गुजरात में दशहरा, नौ दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध गरबा और डांडिया रास का भव्य समापन होता है (canva) महाराष्ट्र (सीमोल्लंघन और स्वर्ण पत्तियां)

महाराष्ट्र में इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है. यहां प्राचीन काल की 'सीमोल्लंघन' (राज्य की सीमाओं को पार कर विजय प्राप्त करना) की याद में एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है. लोग शाम के समय 'अपाता' (शमी या कचनार) के पेड़ की पत्तियों को 'सोना' मानकर अपने से बड़ों और प्रियजनों को उपहार स्वरूप देते हैं और सुख-समृद्धि की शुभकामनाएं देते हैं.