खरमास में लगने जा रहा साल का अंतिम पंचक, 24 दिसंबर से 5 दिन तक रहें सावधान!

हिंदू धर्म में खरमास को शुभ नहीं माना जाता. वहीं खरमास में पंचक पड़ जाए तो इसे और भी अशुभ माना जाता है.

सांकेतिक फोटो (c anva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 12:49 PM IST

हैदराबाद: सूर्य जब धनु या मीन राशि में प्रवेश करता है, तब लगभग एक मास की अवधि को खरमास कहते हैं. यदि इस दौरान पंचक पड़ जाए तो इसे द्विगुण दोष काल माना जाता है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, साल का अंतिम पंचक इस बार 24 दिसंबर बुधवार से 29 दिसंबर सोमवार तक रहेगा. इस समय विशेषकर वृषभ, कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. आइए जानते हैं

वृषभ राशि वालों के लिए प्रभाव
डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, खरमास में पंचक के दौरान वृषभ राशि वालों को किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना चाहिए. नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में दबाव और सहयोग की कमी का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में लाभ सीमित रह सकता है और खर्चे बढ़ सकते हैं. व्यक्तिगत जीवन में जीवनसाथी के साथ मतभेद की संभावना अधिक रहेगी, इसलिए समझौता करना जरूरी होगा.

कर्क राशि वालों के लिए सावधानी
कर्क राशि वाले इस अवधि में धन लेन-देन और गलत संगति से बचें. अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. पारिवारिक समस्याएं और खर्चे बढ़ सकते हैं. करियर में काम का दबाव और सीनियर्स के साथ टकराव देखने को मिल सकता है. नई नौकरी की तलाश के अवसर भी आ सकते हैं.

धनु राशि वालों पर असर
धनु राशि वालों के लिए यह अवधि उतार-चढ़ाव भरी रहेगी. परिवार में परेशानियां बढ़ सकती हैं. करियर में यात्रा और नौकरी बदलने की स्थिति आ सकती है. व्यापार में मुनाफा कमाना चुनौतीपूर्ण होगा. आर्थिक रूप से पैसों के प्रबंधन में सावधानी आवश्यक है.

मीन राशि वालों के लिए चेतावनी
मीन राशि वालों को इस समय अपने और परिवार की सेहत पर ध्यान देना होगा. यात्रा और रोजमर्रा के कामों में रुकावट आ सकती है. बिजनेस में उतार-चढ़ाव रहेंगे. पारिवारिक तनाव और जीवनसाथी के साथ मतभेद की संभावना अधिक रहेगी.

ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने इस अवधि में सभी चार राशियों को हर कार्य सावधानीपूर्वक करने, अनावश्यक विवाद से दूर रहने और खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है.

