ETV Bharat / spiritual

दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजा के लिए ये सामान बेहद जरूरी, बिना इन चीज़ों के अधूरी रहेगी पूजा — जानिए पूरी लिस्ट

हैदराबाद: भारत की हर गली, हर आंगन और हर चेहरे पर जब दीपों की चमक फैलने लगती है, तब यह तय हो जाता है कि दिवाली का त्योहार आ गया है. यह त्योहार सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि खुशियों, उमंग और परिवार की एकता का प्रतीक है. दिवाली के खास दिन हर घर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा से सजता है. पूजा के दौरान आवश्यक सामग्री की कमी न हो, इसके लिए समय रहते पूरी तैयारी करना बेहद जरूरी है. इसलिए दिवाली पूजा के लिए कौन-कौन सी सामग्री आवश्यक होती है, जो पूजा को सुचारु और सफल बनाएगी. आइए जानते हैं लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र से

1. पूजा स्थल की सजावट

पूजा स्थल की सजावट पूजा की महिमा को बढ़ाती है. इसके लिए आवश्यक सामग्री में शामिल हैं, मिट्टी के दीपक और रुई की बाती का उपयोग करना चाहिए. दीपक को घी या तेल से भरकर उसमें बाती लगाएं. पूजा स्थल को सुगंधित करने के लिए अगरबत्ती और धूपबत्ती का उपयोग करें. गेंदा, गुलाब, कमल आदि के फूलों से पूजा स्थल को सजाएं और माला बनाकर देवी-देवताओं को अर्पित करें.

2. पूजन सामग्री

पूजन सामग्री में पानी से भरा हुआ कलश रखें, जिसमें आम के पत्ते और नारियल रखें. माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां: पूजा के लिए इनकी मूर्तियों का चयन करें. दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें. पूजा में केले, सेब, अनार, बताशे, लड्डू आदि का भोग अर्पित करें.

3. पूजा की थाली

पूजा की थाली में, तिलक करने के लिए रोली और चावल रखें. नारियल और सुपारी को पूजा में शामिल करें. पूजा के दौरान घंटी और शंख का उपयोग करें.