ETV Bharat / spiritual

दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजा के लिए ये सामान बेहद जरूरी, बिना इन चीज़ों के अधूरी रहेगी पूजा — जानिए पूरी लिस्ट

लक्ष्मी-गणेश पूजन की संपूर्ण सामग्री की सूची यहां पाएं. जानिए कौन-कौन सी पूजा सामग्री जरूरी है.

Etv Bharat
दिवाली 2025 (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत की हर गली, हर आंगन और हर चेहरे पर जब दीपों की चमक फैलने लगती है, तब यह तय हो जाता है कि दिवाली का त्योहार आ गया है. यह त्योहार सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि खुशियों, उमंग और परिवार की एकता का प्रतीक है. दिवाली के खास दिन हर घर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा से सजता है. पूजा के दौरान आवश्यक सामग्री की कमी न हो, इसके लिए समय रहते पूरी तैयारी करना बेहद जरूरी है. इसलिए दिवाली पूजा के लिए कौन-कौन सी सामग्री आवश्यक होती है, जो पूजा को सुचारु और सफल बनाएगी. आइए जानते हैं लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र से

1. पूजा स्थल की सजावट
पूजा स्थल की सजावट पूजा की महिमा को बढ़ाती है. इसके लिए आवश्यक सामग्री में शामिल हैं, मिट्टी के दीपक और रुई की बाती का उपयोग करना चाहिए. दीपक को घी या तेल से भरकर उसमें बाती लगाएं. पूजा स्थल को सुगंधित करने के लिए अगरबत्ती और धूपबत्ती का उपयोग करें. गेंदा, गुलाब, कमल आदि के फूलों से पूजा स्थल को सजाएं और माला बनाकर देवी-देवताओं को अर्पित करें.

2. पूजन सामग्री
पूजन सामग्री में पानी से भरा हुआ कलश रखें, जिसमें आम के पत्ते और नारियल रखें. माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां: पूजा के लिए इनकी मूर्तियों का चयन करें. दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें. पूजा में केले, सेब, अनार, बताशे, लड्डू आदि का भोग अर्पित करें.

3. पूजा की थाली
पूजा की थाली में, तिलक करने के लिए रोली और चावल रखें. नारियल और सुपारी को पूजा में शामिल करें. पूजा के दौरान घंटी और शंख का उपयोग करें.

4. आरती और भजन
पूजा के बाद आरती और भजन गाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इसके लिए आरती की थाली में दीपक और कपूर रखें. देवी-देवताओं के भजन और गीत गाएं.

5. विशेष ध्यान देने योग्य बातें

  • सभी सामग्री शुद्ध और ताजगी से भरी होनी चाहिए.
  • पूजा का समय निर्धारित करें और उसी समय पूजा करें.
  • पूजा स्थल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें.

यह भी पढ़ें- 19 अक्टूबर 2025 का पंचांग: नरक चतुर्दशी पर बन रहा सर्वार्थ और अमृत सिद्धि योग, इस समय करें पूजा

TAGGED:

LAKSHMI GANESH WORSHIP
लक्ष्मी गणेश पूजा के लिए सामान
लक्ष्मी गणेश पूजा कैसे करें
LAKSHMI GANESH POOJA ESSENTIALS
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.