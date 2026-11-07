ETV Bharat / spiritual

दिवाली पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए राशि अनुसार करें पूजा, जानें सभी 12 राशियों के मंत्र

दिवाली की रात राशि के अनुसार करें लक्ष्मी पूजन ( ETV BHARAT )

कुल्लू: दिवाली का त्योहार मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन घरों में दीप जलाकर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात मां लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस बार 8 नवंबर, रविवार को दिवाली मनाई जाएगी. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवसर पर 12 राशियों के जातक अपनी राशि के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं. इसके साथ ही माता को विशेष फूल और भोग अर्पित करने की भी परंपरा बताई गई है. आइए जानते हैं कि किस राशि के जातकों को दिवाली की पूजा में किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और मां लक्ष्मी को कौन-से फूल व भोग चढ़ाने चाहिए.

राशि के अनुसार करें मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप