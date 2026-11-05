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धनतेरस पर सोना-चांदी ही नहीं, इन चीजों की खरीदारी भी मानी जाती है शुभ

इस धरतेरस पर क्या खरीदें? ( ETV BHARAT )

कुल्लू: देशभर में 6 नवंबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन बाजारों में खरीदारी की खास रौनक रहती है. आमतौर पर लोग धनतेरस पर सोने-चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदना पसंद करते हैं. हालांकि, सोने और चांदी की कीमतें काफी बढ़ने के कारण हर किसी के लिए इन्हें खरीदना आसान नहीं है. ऐसे में अगर आप भी इस बार धनतेरस पर खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सोना-चांदी ही खरीदें. कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन्हें कम कीमत में घर लाया जा सकता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें भी शुभ माना जाता है.

धन के देवता कुबेर को समर्पित है धनतेरस