धनतेरस पर सोना-चांदी ही नहीं, इन चीजों की खरीदारी भी मानी जाती है शुभ
धनतेरस के त्योहार पर लोग कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं. आइए आपको बताते हैं इस धनतेरस क्या खरीदना शुभ रहेगा? बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 2:52 PM IST
कुल्लू: देशभर में 6 नवंबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन बाजारों में खरीदारी की खास रौनक रहती है. आमतौर पर लोग धनतेरस पर सोने-चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदना पसंद करते हैं. हालांकि, सोने और चांदी की कीमतें काफी बढ़ने के कारण हर किसी के लिए इन्हें खरीदना आसान नहीं है. ऐसे में अगर आप भी इस बार धनतेरस पर खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सोना-चांदी ही खरीदें. कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन्हें कम कीमत में घर लाया जा सकता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें भी शुभ माना जाता है.
धन के देवता कुबेर को समर्पित है धनतेरस
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि धनतेरस का त्योहार धन के देवता कुबेर को समर्पित है. इस दिन सोने-चांदी के आभूषणों के साथ कई अन्य वस्तुओं की खरीदारी भी की जाती है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सोने और चांदी के भाव काफी अधिक हैं. ऐसे में जो लोग इन्हें नहीं खरीद सकते, वे दूसरी शुभ मानी जाने वाली वस्तुएं भी घर ला सकते हैं.
तांबे, पीतल और स्टील के बर्तन खरीदना भी शुभ
धनतेरस पर सोने और चांदी के अलावा तांबे, पीतल और स्टील के बर्तन खरीदे जा सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं में इन धातुओं के बर्तनों को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसके अलावा घर में सुख-समृद्धि और बुद्धि की कामना के लिए लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां भी खरीद सकते हैं. ये मूर्तियां बाजार में कम कीमत पर भी उपलब्ध होती हैं.
50 से 100 रुपये में खरीद सकते हैं ये चीजें
धनतेरस पर कुछ ऐसी वस्तुओं की खरीदारी भी की जा सकती है, जो बाजार में 50 से 100 रुपये तक में आसानी से मिल जाती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनका भी विशेष महत्व है. उन्होंने कहा कि जो लोग इस दिन सोना-चांदी नहीं खरीद सकते, उन्हें साबुत धनिया जरूर खरीदना चाहिए. मान्यता है कि साबुत धनिया खरीदने से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है. इसे दिवाली की रात मां लक्ष्मी को अर्पित करने की परंपरा भी है.
धनतेरस पर नया झाड़ू खरीदने की भी है परंपरा
धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है. आचार्य के मुताबिक झाड़ू को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है. इसी वजह से इस दिन पुराने झाड़ू को हटाकर नया झाड़ू खरीदने की परंपरा है.
सेंधा नमक खरीदने से जुड़ी है यह मान्यता
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि धनतेरस पर सेंधा नमक खरीदना भी शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है. इसके लिए धनतेरस के दिन पिसा हुआ सेंधा नमक लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा की ओर लगाने की सलाह दी जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता.
वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं
धनतेरस पर वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है. हालांकि, उन्होंने कुछ वस्तुओं की खरीदारी से बचने की सलाह दी है. उनके मुताबिक इस दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है. इसके अलावा लोहे और एल्यूमीनियम की चीजें खरीदने से भी बचना चाहिए. कांच, शीशे और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की खरीदारी को भी इस दिन शुभ नहीं माना जाता.
खरीदारी करते समय इन बातों का रखें ध्यान
धनतेरस पर खरीदारी करते समय लोग अपनी जरूरत और बजट का ध्यान रख सकते हैं. सोना-चांदी खरीदना संभव न हो तो दूसरी वस्तुओं के विकल्प भी मौजूद हैं. हालांकि, अलग-अलग वस्तुओं से जुड़ी शुभ-अशुभ मान्यताएं धार्मिक परंपराओं पर आधारित हैं. ऐसे में खरीदारी का फैसला अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसे बजाने से भाग जाती हैं बुरी शक्तियां, पीएम मोदी और द्रौपदी मुर्मू को दिया जा चुका है गिफ्ट
ये भी पढ़ें: दिवाली पर घर आने और वापस लौटने की टेंशन खत्म, HRTC चलाएगा 266 स्पेशल बसें, यहां देखें शेड्यूल