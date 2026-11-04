शुक्रवार को मनाया जाएगा धनतेरस का त्यौहार, जानें पूजा और खरीदारी शुभ मुहूर्त
धनतेरस 6 नवंबर को मनाई जाएगी. जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, सोना खरीदने का समय.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:05 PM IST
शिमला: देशभर में इस साल 8 नवंबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. इससे दो दिन पहले 6 नवंबर को धनतेरस के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होगी. धनतेरस का पर्व खरीदारी और सुख-समृद्धि की कामना के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन लोग सोने-चांदी के आभूषणों, सिक्कों और नए बर्तनों की खरीदारी करते हैं. वहीं, धन के देवता भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना भी की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर शुभ वस्तुएं घर लाने से सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है.
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी और 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक रहेगी. धनतेरस पर प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 2 मिनट से 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. वहीं, प्रदोष काल शाम 5 बजकर 33 मिनट से रात 8 बजकर 9 मिनट तक रहेगा.
सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त
आचार्य दीप कुमार के अनुसार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ समय 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होकर 7 नवंबर को सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक रहेगा. धनतेरस पर सोना खरीदना सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से एक है. धार्मिक मान्यताओं में सोने को समृद्धि, वैभव और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि इस दिन लोग सोने के सिक्के, आभूषण और अन्य वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं. मान्यता है कि धनतेरस पर सोना घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.
चांदी और नए बर्तन खरीदने की भी परंपरा
धनतेरस पर चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व है. इस दिन चांदी के सिक्के, पायल, बर्तन और अन्य वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है. कई लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आकृति वाले चांदी के सिक्के खरीदते हैं, जिन्हें दिवाली की पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं में चांदी को शुद्धता और शुभता का प्रतीक माना गया है. वहीं, धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा भी काफी पुरानी है. इस दिन लोग अपनी जरूरत और सामर्थ्य के अनुसार पीतल, तांबे, स्टील और चांदी के बर्तन खरीदते हैं. इनमें पूजा की थाली, कटोरी, गिलास और कलश जैसे बर्तन शामिल हैं. मान्यता है कि धनतेरस पर नए बर्तन घर लाना सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है.
लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां और लक्ष्मी चरण भी खरीदते हैं लोग
आचार्य विजय शर्मा ने बताया कि धनतेरस और दिवाली के अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की चांदी की मूर्तियां खरीदने का भी चलन है. मां लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है, जबकि भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं. कई परिवार इन मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं और दिवाली के दिन विधि-विधान से पूजा करते हैं. इसके अलावा धनतेरस पर मां लक्ष्मी के चांदी के चरण खरीदने की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी चरणों को घर में देवी के शुभ आगमन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. लोग इन्हें अपने पूजा स्थल या घर के प्रवेश द्वार के पास पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार स्थापित करते हैं.
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