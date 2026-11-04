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शुक्रवार को मनाया जाएगा धनतेरस का त्यौहार, जानें पूजा और खरीदारी शुभ मुहूर्त

धनतेरस पूजा मुहूर्त ( ETV Bharat )

शिमला: देशभर में इस साल 8 नवंबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. इससे दो दिन पहले 6 नवंबर को धनतेरस के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होगी. धनतेरस का पर्व खरीदारी और सुख-समृद्धि की कामना के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन लोग सोने-चांदी के आभूषणों, सिक्कों और नए बर्तनों की खरीदारी करते हैं. वहीं, धन के देवता भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना भी की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर शुभ वस्तुएं घर लाने से सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है.

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी और 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक रहेगी. धनतेरस पर प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 2 मिनट से 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. वहीं, प्रदोष काल शाम 5 बजकर 33 मिनट से रात 8 बजकर 9 मिनट तक रहेगा.

सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त आचार्य दीप कुमार के अनुसार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ समय 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होकर 7 नवंबर को सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक रहेगा. धनतेरस पर सोना खरीदना सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से एक है. धार्मिक मान्यताओं में सोने को समृद्धि, वैभव और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि इस दिन लोग सोने के सिक्के, आभूषण और अन्य वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं. मान्यता है कि धनतेरस पर सोना घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. चांदी और नए बर्तन खरीदने की भी परंपरा