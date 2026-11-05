Dhanteras 2026: एक क्लिक में जानें धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त और खरीदारी का समय
हर साल कार्तिक मास की त्रयोदिशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं.
Published : November 5, 2026 at 1:59 PM IST
हैदराबाद: हिंदू शास्त्र में दीपों का त्योहार दीपावली पांच दिनों तक मनाया जाता है. धनतेरस से इसकी शुरुआत होती है और भाईदूज के दिन यह त्योहार समाप्त होता है. हम बात कर रहे हैं धनतेरस 2026 की. यह दीपावली से दो दिन पहले मनाया जाता है. इस दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरि, धन के लिए मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है.
लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से साल भर घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. इसी वजह से शहरों के बाजारों में रौनक देखने के मिल रही है. उन्होंने कहा कि धनतेरस पर खरीदारी के लिए कौन-सा समय शुभ रहेगा और क्या-क्या खरीदना चाहिए.
जानें धनतेरस 2026 की तारीख
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि हर साल कार्तिक मास की त्रयोदिशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं. इस साल धनतेरस या धनत्रयोदशी 2026 शुक्रवार 6 नवंबर, 2026 को सुबह 9 बजकर 30 मिनट से शुरू होकर शनिवार 7 नवंबर को 11 बजकर 45 मिनट पर समाप्त होगा. हिंदू धर्म में सभी त्योहार उदया तिथि में मनाए जाने की मान्यता है, इस वजह से धनतेरस 2026 शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को ही मनाया जाएगा.
जानिए क्या है शुभ मुहूर्त
ज्योतिषाचार्य के मुताबिक धनतेरस की शाम को भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेरदेव की पूजा होती है. ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई पूजा के विशेष फल मिलता है. इससे जीवन और घर में खुशहाली आती है.
धनतेरस के पूजा मुहूर्त पर एक नजर
- शुक्रवार शाम 6 बजकर 20 मिनट से रात 8 बजकर 16 मिनट तक.
- प्रदोष काल पूजा : शाम 5 बजकर 50 मिनट से रात 8 बजकर 24 मिनट तक.
- वृषभ काल पूजा मुहूर्त: शाम 6 बजकर 20 मिनट से रात 8 बजकर 16 मिनट तक.
धनतेरस पर यह खरीदें
डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक धनतेरस के अवसर पर कीमती धातुएं, बर्तन समेत तमाम वस्तुएं खरीदने का प्रचलन है. खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है. उन्होंने कहा कि सोना-चांदी खरीदने से घर में बरकत आती है. पीतल और तांबे के बर्तन की खरीदारी करना एक खास परंपरा है. झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है. हिंदू शास्त्र में झाड़ू को मां लक्ष्मी से संबंधित माना जाता है. इससे घर की दरिद्रता होती है. डॉ. उमाशंकर मिश्र ने कहा कि लोग इस दिन धनिया और गोमती चक्र भी खरीदते हैं.
भगवान धन्वंतरि की पूजा का विधान
हिंदू शास्त्र में धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा का भी विशेष महत्व है. उनकी पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है. कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान धन्वंतरि जी हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे. उन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता भी माना जाता है.
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