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Dhanteras 2026: एक क्लिक में जानें धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त और खरीदारी का समय

जानें धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त ( ETV Bharat )

हैदराबाद: हिंदू शास्त्र में दीपों का त्योहार दीपावली पांच दिनों तक मनाया जाता है. धनतेरस से इसकी शुरुआत होती है और भाईदूज के दिन यह त्योहार समाप्त होता है. हम बात कर रहे हैं धनतेरस 2026 की. यह दीपावली से दो दिन पहले मनाया जाता है. इस दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरि, धन के लिए मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से साल भर घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. इसी वजह से शहरों के बाजारों में रौनक देखने के मिल रही है. उन्होंने कहा कि धनतेरस पर खरीदारी के लिए कौन-सा समय शुभ रहेगा और क्या-क्या खरीदना चाहिए.

जानें धनतेरस 2026 की तारीख

ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि हर साल कार्तिक मास की त्रयोदिशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं. इस साल धनतेरस या धनत्रयोदशी 2026 शुक्रवार 6 नवंबर, 2026 को सुबह 9 बजकर 30 मिनट से शुरू होकर शनिवार 7 नवंबर को 11 बजकर 45 मिनट पर समाप्त होगा. हिंदू धर्म में सभी त्योहार उदया तिथि में मनाए जाने की मान्यता है, इस वजह से धनतेरस 2026 शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को ही मनाया जाएगा. जानिए क्या है शुभ मुहूर्त

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक धनतेरस की शाम को भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेरदेव की पूजा होती है. ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई पूजा के विशेष फल मिलता है. इससे जीवन और घर में खुशहाली आती है.