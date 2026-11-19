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देवउठनी एकादशी कल: शाम को सिर्फ 26 मिनट का है सबसे शुभ मुहूर्त, नोट कर लें पूजा की विधि

देवउठनी एकादशी पर चार महीने की योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु ( Canva )

नई दिल्ली: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी इस साल शुक्रवार, 20 नवंबर को पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाएगी. इस पावन पर्व को देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु चार महीने की लंबी योग निद्रा से जागते हैं.

भगवान विष्णु के जागने के साथ ही 'चातुर्मास' का समापन हो जाता है और पिछले चार महीनों से रुके हुए विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत हो जाती है. इस दिन भगवान को जगाने की विशेष परंपरा और तुलसी-शालिग्राम विवाह का खास महत्व है.

क्यों जगाए जाते हैं भगवान विष्णु?

लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, 'देवोत्थान' का शाब्दिक अर्थ देवता का जागना होता है. पौराणिक मान्यताओं के तहत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी (देवशयनी एकादशी) को भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं. इस अवधि में शुभ कार्य वर्जित रहते हैं. इसके चार महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान पुनः जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं. भगवान को जगाने का शुभ मुहूर्त और विधि

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, 20 नवंबर को भगवान विष्णु को जगाने का सबसे शुभ समय शाम को रहेगा. इस दिन शाम 5 बजकर 26 मिनट से लेकर 5 बजकर 52 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त है, जिसमें भगवान को जगाना बेहद फलदायी माना गया है. इस दिन सुबह स्नान के बाद पूजा-अर्चना करें और शाम के शुभ मुहूर्त में शंख, घंटा तथा मृदंग बजाकर भगवान को जगाएं. भगवान को जगाते समय इस विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए: