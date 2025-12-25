ETV Bharat / spiritual

2026 में देवगुरु बृहस्पति होंगे मार्गी, इन राशियों की सोने जैसी चमक जायेगी किस्मत, बनेंगे सारे काम!

गुरु 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में मार्गी होंगे. गुरु की सीधी चाल करीब 10 महीने तक तीन राशियों को लाभ देगी, कल्याण करेंगे.

सांकेतिक फोटो (file Photo)
नई दिल्ली: नए साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव लोगों की जिंदगी में विशेष बदलाव लाएगा. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को कर्क राशि में वक्री हुए थे और 5 दिसंबर 2025 को फिर से वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मार्गी होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार और नई सफलताएं मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.

मेष राशि वालों के लिए शुभ समय
डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, मेष राशि के लोग इस साल विशेष रूप से लाभान्वित होंगे. साढ़े साती का पहला चरण चल रहा होने के बावजूद उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे. कार्यस्थल पर सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी जीवन में नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा, साथ ही धन, घर और वाहन जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी. समाज में स्थिति मजबूत होगी और लंबित परेशानियां दूर होंगी.

मिथुन राशि के लोग पाएंगे देवगुरु की कृपा
मिथुन राशि के जातक भी इस साल बृहस्पति के मार्गी होने का लाभ उठाएंगे. नौकरी और व्यवसाय दोनों में तरक्की होगी. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलेगा. जोखिम वाले कार्यों से दूर रहेंगे. इसके अलावा, अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव आने की संभावना है. इस समय उनकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी और मानसिक संतुलन भी मजबूत रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए समय विशेष
वृश्चिक राशि के लोग बृहस्पति के मार्गी होने से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे. बृहस्पति इस राशि के आठवें घर में मार्गी होंगे, जिससे मानसिक और शारीरिक शांति का अनुभव होगा. प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और फालतू खर्चों में कमी आएगी. उधार-कर्ज से जुड़ी समस्याओं का निबटारा होगा. संपत्ति और स्वास्थ्य के मामलों में भी स्थिति बेहतर रहेगी.

ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, बृहस्पति का मार्गी होना जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है. नए साल में यह ग्रह सभी राशियों के लिए नए अवसर और समृद्धि का संदेश लेकर आएगा. सही योजना और मेहनत के साथ इसका लाभ उठाने पर यह समय सुनहरा साबित हो सकता है.

2026 का साल उमाशंकर मिश्र के अनुसार, जीवन में खुशियों, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक मान-सम्मान से भरपूर रहेगा. बृहस्पति के मार्गी होने से जातकों की जीवनशैली में संतुलन, तरक्की और नई संभावनाएं आएंगी. यह साल नई शुरुआत और बड़े बदलाव का समय साबित होगा.

