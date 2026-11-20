ETV Bharat / spiritual

Dev Deepawali 2026: 23 या 24 नवंबर, कब मनाई जाएगी देव दीपावली? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

देव दीपावली 2026 ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

हैदराबाद: कार्तिक मास की अमावस्या यानी 8 नवंबर को देशभर में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाने के ठीक 15 दिन बाद अब देव दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं. हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस पावन पर्व की सही तारीख को लेकर लोगों के मन में हल्का संशय बना हुआ है. लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र से जानते हैं कि इस साल देव दीपावली किस दिन मनाई जाएगी और इसका धार्मिक महत्व क्या है.

24 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली का पर्व मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा. पंचांग की गणना के मुताबिक, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 नवंबर की रात 11 बजकर 42 मिनट पर होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 24 नवंबर को रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा. उदया तिथि के नियम के अनुसार, 24 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, दान और देव दीपावली का दीपोत्सव मनाना शास्त्रसम्मत और श्रेष्ठ रहेगा.

स्नान-दान और पूजा के शुभ मुहूर्त

ज्योतिषाचार्य उमाशंकर मिश्र के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान और दान करने का विशेष पुण्य मिलता है. 24 नवंबर को स्नान-दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 03 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. इसके बाद श्रद्धालु सुबह 7 बजकर 47 मिनट तक विधि-विधान से पूजा-पाठ कर सकते हैं. वहीं, इस दिन शाम को चंद्रोदय का समय 5 बजकर 01 मिनट पर रहेगा, जिसके बाद प्रदोष काल में दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है.