Dev Deepawali 2026: 23 या 24 नवंबर, कब मनाई जाएगी देव दीपावली? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
देव दीपावली की सही तारीख को लेकर उलझन खत्म, लखनऊ के ज्योतिषाचार्य से जानें किस दिन होगा महादीपदान और क्या है शुभ मुहूर्त
Published : November 20, 2026 at 1:54 PM IST
हैदराबाद: कार्तिक मास की अमावस्या यानी 8 नवंबर को देशभर में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाने के ठीक 15 दिन बाद अब देव दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं. हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस पावन पर्व की सही तारीख को लेकर लोगों के मन में हल्का संशय बना हुआ है. लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र से जानते हैं कि इस साल देव दीपावली किस दिन मनाई जाएगी और इसका धार्मिक महत्व क्या है.
24 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली
वैदिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली का पर्व मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा. पंचांग की गणना के मुताबिक, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 नवंबर की रात 11 बजकर 42 मिनट पर होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 24 नवंबर को रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा. उदया तिथि के नियम के अनुसार, 24 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, दान और देव दीपावली का दीपोत्सव मनाना शास्त्रसम्मत और श्रेष्ठ रहेगा.
स्नान-दान और पूजा के शुभ मुहूर्त
ज्योतिषाचार्य उमाशंकर मिश्र के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान और दान करने का विशेष पुण्य मिलता है. 24 नवंबर को स्नान-दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 03 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. इसके बाद श्रद्धालु सुबह 7 बजकर 47 मिनट तक विधि-विधान से पूजा-पाठ कर सकते हैं. वहीं, इस दिन शाम को चंद्रोदय का समय 5 बजकर 01 मिनट पर रहेगा, जिसके बाद प्रदोष काल में दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है.
क्यों मनाई जाती है देव दीपावली?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक शक्तिशाली राक्षस का संहार कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी. इसी विजय के चलते महादेव को 'त्रिपुरारी' कहा गया और इस तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा. मान्यता है कि असुर के वध की खुशी में सभी देवी-देवता स्वर्ग से धरती पर उतरे थे और उन्होंने दीप जलाकर उत्सव मनाया था. तभी से इस दिन को देवताओं की दीपावली यानी देव दीपावली के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई.
इस सरल विधि से करें पूजा और दीपदान
कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी या तीर्थस्थल में स्नान करें. यदि बाहर जाना संभव न हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं. इसके बाद भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें. शाम के समय मंदिर और तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं. इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल और धन का दान करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.
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