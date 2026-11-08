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दीवाली 2026: शुभ मुहूर्त में करें मां लक्ष्मी की विशेष पूजा, धन-धान्य से होंगे परिपूर्ण

शुभ मुहूर्त में करें मां लक्ष्मी की विशेष पूजा ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज रविवार 8 नवंवर 2026 को पूरा देश दीपों का त्योहार दीवाली 2026 मना रहा है. सभी तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है. इस दिन रात में धन की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है. ऐसे में लक्ष्मी पूजा मुहूर्त का विशेष महत्व है.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि लक्ष्मी पूजा में प्रदोष काल भी मायने रखती है. इस समय विधि-विधान से लक्ष्मी-गणेश की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और बरकत आती है. उन्होंने कहा कि आज रविवार 8 नवंबर को दीवाली मनाई जा रही है तो पूजा मुहूर्त का ध्यान रखें. हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार लक्ष्मी पूजा के लिए शाम को सिर्फ 1 घंटे 56 मिनट का विशेष समय मिल रहा है. आइये जानते हैं दीवाली 2026 की पूजा का मुहूर्त और पूजन-विधि.

दीपावली 2026 में लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त

उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के पंचाग के मुताबिक कार्तिक महीने की अमावस्या आज रविवार 8 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजकर 27 मिनट से शुरू हो गई है. इसकी समाप्ति अगले दिन सोमवार 9 नवंबर दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर होगी. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में पूजा मुहूर्त का समय बदल सकता है. ऐसे में समय का ध्यान रखें. यह भी जानें अमावस्या तिथि की शुरुआत: रविवार 8 नवंबर 2026 सुबह 11 बजकर 27 मिनट

अमावस्या तिथि की समाप्ति: सोमवार 9 नवंबर 2026 दोपहर 12 बजकर 31 मिनट

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त: शाम 5 बजकर 54 मिनट से रात 7 बजकर 50 मिनट तक