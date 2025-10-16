ETV Bharat / spiritual

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

हैदराबाद: रोशनी का पर्व दीपावली बस शुरू होने ही वाला है. पांच दिन तक चलने वाले इस त्योहार को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है. घर और बाजार सामानों और लोगों से खचाखच भरे नजर आ रहे हैं. लोग इस त्योहार को मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. इससे इतर लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तमाम उपाय करते हैं. जो लोग कंगाली या दरिद्रता से जूझ रहे हैं, उनके लिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह खास मौका है. आइये जानते हैं कुछ उपायों को.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि हिंदू सनातन धर्म में दीपावली का यह त्योहार काफी मायने रखता है. घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए यह उचित समय है. उन्होंने कहा कि शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस से इस त्योहार की शुरुआत हो रही है. उन्होंने कहा कि रविवार 19 अक्टूबर को छोटी दीवाली (नरक चतुर्दशी), सोमवार को दीपावली, मंगलवार 21 अक्टूबर को परेवा और बुधवार 22 अक्टूबर 2025 को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा.

ज्योतिषाचार्य ने आगे बताया कि धनतेरस से लेकर मुख्य दीपावली तक धन की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी, जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान कुबेर की पूजा का विधान है.