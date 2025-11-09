ETV Bharat / spiritual

9 नवंबर 2025 का राशिफल: रविवार को कर्क राशि के जातकों का बढ़ेगा धन खर्च, वाद-विवाद से रहें दूर

रविवार 9 नवंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 09 नवंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज आपका मन काफी चंचल रहेगा, इस कारण आपको निर्णय लेने में काफी परेशानी होगी. कोई भी महत्वपूर्ण काम पूरा नहीं कर पाएंगे. विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दोपहर के बाद नए काम को करने की प्रेरणा मिलेगी. आप किसी बौद्धिक या तार्किक चर्चा में भाग लेंगे. साहित्य लेखन के लिए अच्छा दिन होने के कारण आप लेखन में प्रतिभा दिखा सकते हैं. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम स्थगित कर देना फायदे में रहेगा. वृषभ- 09 नवंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज आपका दुविधापूर्ण व्यवहार आपको मुश्किल में डाल सकता है. जिद्दी स्वभाव के कारण किसी के साथ सामान्य चर्चा भी विवाद का रूप ले लेगी. यात्रा की योजना आज पूरी नहीं होगी, इसे रद्द करना पड़ सकता है. यह आपके लिए फायदेमंद भी है. आज लेखक, कारीगर और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. परिवार के साथ कोई छोटा विवाद आगे बड़ा हो सकता है. इस दौरान मौन रहकर विवाद टाल सकेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायक है. मिथुन- 09 नवंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज का दिन लाभदायक साबित होने की आशा रख सकते हैं. सुबह से ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होगा. मित्रों तथा सगे-संबंधियों के साथ मिलकर उत्तम भोजन का आनंद लेंगे. आर्थिक लाभ मिलने के साथ ही कहीं से गिफ्ट प्राप्त हो सकता है. इससे आप अधिक खुश होंगे. सभी के साथ मिलकर आनंददायक समय गुजारेंगे. दांपत्यजीवन खुशनुमा बना रहेगा. इस दौरान स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा. नकारात्मक विचार दूर होने से मन में उत्साह बना रहेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे. कर्क- 09 नवंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. शरीर और मन में बेचैनी तथा अस्वस्थता का अनुभव होगा. मन की उदासी और दुविधा के कारण आपकी निर्णय शक्ति प्रभावित होगी. परिजनों के साथ मनमुटाव का प्रसंग बनने से किसी काम में मन नहीं लगेगा. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी. धन का खर्च बढ़ेगा. गलतफहमी या वाद-विवाद से दूर रहने की जरूरत है. आज व्यवसाय या कार्यस्थल पर दूसरों के साथ बातचीत करने में सतर्कता बरतें. हो सके तो ज्यादातर समय मौन रहें. सिंह- 09 नवंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज व्यापार में लाभ और आय में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोग अपना काम सही समय पर कर सकेंगे. उत्तम भोजन प्राप्त होगा. मित्रों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं. मित्रों से आज विशेष सहायता प्राप्त होगी. कुछ खरीदारी के लिए कहीं बाहर जाने का अवसर मिलेगा. बुजुर्गों तथा बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. कोई शुभ प्रसंग हो सकता है. वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा. पत्नी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम है. कन्या- 09 नवंबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी है. नए काम की शुरुआत सफल रहेगी. व्यापार करने वालों तथा नौकरीपेशा लोगों के लिए लाभ का दिन है. पदोन्नति की संभावना है. अधिकारी से लाभ होगा. धन और मान-सम्मान मिलेगा. पिता की ओर से लाभ होगा. परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन में सकारात्मक विचार आएंगे. सरकारी काम पूरे होंगे. व्यवसाय के काम से बाहर जाना पड़ सकता है. जीवनसाथी से कोई मतभेद दूर होगा.