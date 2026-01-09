9 जनवरी 2026 का पंचांग: जीवन की बाधाओं को दूर करने की बनाएं योजनाएं, होंगे सफल
माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर किसी भी तरह के शुभ कार्य से बचना चाहिए. विस्तार से जानें.
Published : January 9, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 09 जनवरी, 2026 शुक्रवार, के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है. हालांकि, किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस दिन टालना चाहिए. जीवन में आ रही बाधाओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है. आज रवि योग बन रहा है. सप्तमी तिथि पूरी रात है.
9 जनवरी का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : माघ
- पक्ष : कृष्ण पक्ष सप्तमी
- दिन : शुक्रवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष सप्तमी
- योग : शोभन
- नक्षत्र : उत्तरा फाल्गुनी
- करण : वणिज
- चंद्र राशि : कन्या
- सूर्य राशि : धनु
- सूर्योदय : 07:16 बजे
- सूर्यास्त : 05:40 बजे
- चंद्रोदय : रात 11.48 बजे
- चंद्रास्त : सुबह 11.07 बजे
- राहुकाल : 11:10 से 12:28
- यमगंड : 15:04 से 16:22
देवताओं की स्थापना के लिए अनुकूल है नक्षत्र
आज चंद्रमा कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. कुआं खोदने, नींव डालने, कर्मकांड करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, पढ़ाई शुरू करने, देवताओं की स्थापना, मंदिर निर्माण या स्थायी प्रभाव की इच्छा रखने वाली किसी भी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है।
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 11:10 से 12:28 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.