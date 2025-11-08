ETV Bharat / spiritual

8 नवंबर 2025 का राशिफल: मिथुन राशि के लोग ना शुरू करें नए कार्य, हेल्थ का रखें ख्याल, पढ़ें भविष्यफल

शनिवार 8 नवंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 08 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. दिन की शुरुआत में आप थोड़े कन्फ्यूज रहेंगे. आज आप अपना जिद्दी व्यवहार छोड़ दें. दूसरों के साथ सामंजस्य बनाए रखें. वाणी मधुर रखें, इससे कोई भी काम आसानी से पूरा कर पाएंगे, हालांकि किसी तरह के नए काम आज शुरू ना करें. दोपहर के बाद आपके उत्साह में वृद्धि होने की संभावना हैं और इससे मन खुश रहेगा. परिजनों के साथ कोई विवाद हो सकता है. यात्रा की संभावना है. किसी निवेश में आप रुचि ले सकते हैं. वृषभ- चंद्रमा आज 08 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आपका आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. दिन की शुरुआत में ताजगी और आनंद का अनुभव होगा. आपकी रचनात्मकता से आप कठिन काम भी आसानी से बना पाएंगे. काम का उत्साह बना रहेगा. दोपहर के बाद किसी बात को लेकर दुविधा रहेगी. इससे वैचारिक स्तर पर आप खोए रहेंगे. कोई जरूरी निर्णय हो तो आज टालना आपके लिए हितकर रहेगा. मिथुन- चंद्रमा आज 08 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज हर मामलों में संभलकर चलें. घर में परिजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. आज कोई नया काम शुरू ना करें, अन्यथा वह अधूरा ही पड़ा रहेगा. शारीरिक अस्वस्थता और मानसिक चिंता का अनुभव होगा. दोपहर के बाद आप में काम का उत्साह दिखेगा. पारिवारिक वातावरण में भी अनुकूलता बनी रहेगी. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए. कर्क- चंद्रमा आज 08 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन पारिवारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ का अवसर लाया है. किसी प्रियपात्र से मुलाकात होगी. मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दोपहर बाद आपके मन में कई प्रकार की चिंता उठेगी, जो कि पारिवारिक वातावरण को बिगाड़ सकती है. इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना होगा. ज्यादातर समय मौन रहकर गुजारें. शाम में शुरू किया काम अधूरा ही रह जाएगा. आज अनावश्यक खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही से नुकसान हो सकता है. सिंह- चंद्रमा आज 08 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा। आज का दिन आनंदपूर्वक गुजरेगा. व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है. व्यापार में वृद्धि होगी. आप व्यापार में नए ग्राहक बनाने के लिए मेहनत भी करेंगे। नौकरीपेशा लोगों का दिन सामान्य रहेगा। परिजनों तथा मित्रों के साथ समय अच्छा गुजरेगा। किसी तरह का आर्थिक लाभ आपको हो सकता है। संतान की ओर से भी अच्छे समाचार मिलेंगे। मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा चिंताजनक समय नहीं है। कन्या- चंद्रमा आज 08 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में है। यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा। नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकुल है। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि रहेगी। कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा. विदेश जाने के इच्छुक लोग आज सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं. दोपहर के बाद नया काम या टारगेट मिल सकता है. कोई अधूरा काम आज पूरा हो सकेगा. व्यापार में बढ़ोतरी की भी संभावना रहेगी. गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी. मान-सम्मान मिलेगा. योग या एक्सरसाइज करने का मन करेगा.