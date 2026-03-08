ETV Bharat / spiritual

8 मार्च 2026 का राशिफल: रविवार को वृश्चिक राशि को हो सकता है नुकसान, विवादों से बचें

आज के दिन इस राशि के जातकों का आमोद-प्रमोद तथा मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. मानसिक चिंता और शारीरिक तकलीफ से परेशानी होगी.

SUNDAY 8TH MARCH 2026 KA RASHIFAL
रविवार 8 मार्च 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 8, 2026 at 12:06 AM IST

5 Min Read
मेष- दांपत्यजीवन में मधुरता का अनुभव करेंगे. बाहर घूमने जाने और सुरुचिपूर्ण भोजन करने का अवसर मिल सकता है. आयात- निर्यात करने वाले व्यापारी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे. किसी खोयी वस्तु के मिलने के योग हैं. प्रिय व्यक्ति के साथ सुखद पलों का आनंद ले सकेंगे. वित्तीय लाभ और वाहन सुख मिलने की संभावना है. आज आपको किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना चाहिए.

वृषभ- आज आपको वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है. किसी के साथ मजाक से परहेज करें. गलतफहमी हो सकती है. मौज-शौक तथा मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. दुर्घटना की आशंका रहेगी, आज वाहन धीमी गति से चलाएं. मानसिक चिंता से समस्याएं पैदा हो सकती है. प्रेम जीवन में नकारात्मक फिलिंग रहेगी. इससे आपका मन भी उदास रहेगा. कार्यस्थल पर भी आज आप समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे.

मिथुन- आज का दिन शुभ फलदायी और लाभकारी है. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी. घर की जरूरत पर पैसा खर्च होगा. अविवाहित लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है. व्यापार एवं नौकरी में आय बढ़ेगी. घर में शुभ-प्रसंगों का आयोजन होगा. प्रियजनों से मिलन आनंददायक होगा. उत्तम भोजन और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी. जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना मतभेद दूर होगा. आप समय पर काम कर पाने की स्थिति में होंगे.

कर्क- आप में आज आनंद और स्फूर्ति का अभाव रहेगा. मन में खिन्नता रहेगी. छाती में दर्द या किसी कारण से तकलीफ होगी. अनिद्रा से परेशान रहेंगे. सार्वजनिक रूप से स्वाभिमान भंग न हो, इसका ध्यान रखें. धन खर्च होगा. आज कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी. कोई अरुचिकर काम भी करना पड़ सकता है.

सिंह- आज के दिन आप शरीर में ताजगी और मन की प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. दोस्तों के साथ अधिक घनिष्ठता का अनुभव होगा. मित्रों एवं स्वजनों के साथ पर्यटन का आयोजन होगा. आर्थिक लाभ भी होगा. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात मन को आनंदित करेगी. भाग्यवृद्धि का प्रबल योग है. नए काम या योजना को स्वीकार करने के लिए अनुकूल दिन है. संगीत में विशेष रुचि रहेगी. प्रेम प्रसंग में सफलता मिल सकती है.

कन्या- परिवार में आज आनंद का वातावरण रहेगा. वाणी की मधुरता और न्यायप्रिय व्यवहार से आप लोकप्रियता प्राप्त करेंगे. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. स्वादिष्ट भोजन मिलेगा. जीवनसाथी के साथ प्रेम संबंध मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के विद्याध्ययन के लिए अनुकूल समय है. मौज-शौक के साधनों के पीछे धन खर्च होगा. नियम विरुद्ध काम से दूर रहने की सलाह दी जाती है. विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी.

तुला- अभी आप आर्थिक आयोजन बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे. आज आपकी कलात्मक और सृजनात्मक शक्ति श्रेष्ठ रहेगी. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे. दृढ़ विचार और आत्मविश्वास से काम पूरे कर सकेंगे. भागीदारों के साथ मेल-मिलाप रहेगा. मौज-शौक और मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. दांपत्य जीवन में निकटता का अनुभव होगा.

वृश्चिक- आज आमोद-प्रमोद तथा मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. मानसिक चिंता और शारीरिक तकलीफ से परेशानी होगी. असंयमित वाणी या व्यवहार झगड़े का कारण बन सकता है. परिजनों और स्नेहियों के साथ अनबन रहेगी. आज कार्यस्थल पर किसी से विवाद ना करें. व्यापार में विरोधी आपका नुकसान कर सकते हैं. ज्यादा लाभ के लालच में कहीं भी निवेश करने से बचें. प्रेम जीवन में असंतोष रहने से मन दु:खी होगा.

धनु- आज का दिन आपके लिए लाभदायी रहेगा. गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. प्रिय व्यक्ति के साथ मिलना होगा. प्रेम के सुखद पलों का आनंद ले सकेंगे. आय के नए सोर्स बढ़ेंगे. अधिकारी और बुजुर्गों की कृपादृष्टि रहेगी. दोस्तों के साथ किसी खास जगह जाने का आयोजन होगा. उत्तम भोजन की प्राप्ति से संतुष्ट होंगे. प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी. अविवाहितों के रिश्ते की बात कहीं चल सकती है.

मकर- व्यवसाय के क्षेत्र में धन, मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नौकरी में भी आपका परिश्रम रंग लाएगा. घर, परिवार और संतान के मामले में आनंद और संतोष की भावना का अनुभव होगा. व्यावसायिक कार्यों में दौड़धूप बढ़ेगी. नौकरी में पदोन्नति होगी. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. सरकार तथा मित्रों से लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे.

कुंभ- आज आपको बेचैनी और थकान का अनुभव होगा. हालांकि मानसिक चिंता दूर होगी. शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा. इससे काम करने में उत्साह नहीं रहेगा. ऑफिस में अधिकारियों की नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा. मौज-शौक और घूमने-फिरने के पीछे धन खर्च होगा. लंबी यात्रा होगी. विदेश से अच्छा समाचार मिलेगा. संतान से जुड़े मामलों में उलझन की स्थिति रह सकती है. विरोधियों से वाद-विवाद ना करें.

मीन- आपको अचानक आर्थिक लाभ होने का योग बनेगा. व्यापारी अपना रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त कर सकेंगे. शारीरिक तथा मानसिक रूप से अधिक काम करना पड़ सकता है. आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा. खर्च में वृद्धि होगी. आपके नियम विरुद्ध काम समस्याओं में वृद्धि कर सकते हैं. आध्यात्मिकता आपको गलत मार्ग से आपको दूर रखेगी. प्रेम जीवन में सफलता के लिए ज्यादा मेहनत करना होगी.

