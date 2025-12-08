ETV Bharat / spiritual

सोमवार 8 दिसंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह का पहला दिन इन राशियों को देगा खुशखबरी, पढ़ें भविष्यफल

सोमवार 8 दिसंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 08 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज आप बहुत इमोशनल रहेंगे, इसलिए किसी के ज्यादा बोलने से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी. मां के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. स्थायी संपत्ति के मामले में निर्णय लेना उचित नहीं है. मानसिक चिंता और शारीरिक अस्वस्थता रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम कहा जा सकता है. आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. ऑफिस या व्यवसाय में विरोधियों से सावधान रहें. जीवनसाथी से विवाद करने से बचें. वृषभ- चंद्रमा आज 08 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आप तन और मन से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे. परिजनों के साथ घर के विषय में चर्चा करेंगे. मित्रों के साथ यात्रा का आयोजन होगा. आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देंगे. आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी. भाग्यवृद्धि के योग हैं. भाई-बंधुओं का सहयोग मिलेगा. प्रिय व्यक्ति का साथ मिलेगा. समाज में आपको सम्मान मिलेगा. व्यापार में वृद्धि होगी. विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. मिथुन- चंद्रमा आज 08 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी. हालांकि इसमें थोड़ा विलंब होगा, लेकिन किसी भी नए काम को लेकर प्रयास जारी रखें. दिन की शुरुआत में आर्थिक मामलों में कुछ दिक्कत हो सकती है. कार्यस्थल पर भी आपका मन नहीं लगेगा. दोपहर के बाद नौकरी-धंधे में सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा. बाहर खाने-पीने से बचें. मौसमी बीमारियां होने की आशंका रहेगी. कर्क- चंद्रमा आज 08 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज आपकी आय कम और व्यय अधिक होगा. आंखों में दर्द रह सकता है. मानसिक चिंता भी रहेगी. वाणी में संयम बनाए रखें. किसी बात को लेकर उलझन मे रह सकते हैं. दोपहर के बाद आपकी समस्या सुलझने लगेगी. आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक परिस्थिति में भी सुधार दिखेगा. परिवार के साथ यह समय हंसी-खुशी में बीतेगा. मन से नेगेटिविटी को दूर रखें. सिंह- चंद्रमा आज 08 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. अधिक भावुकता के कारण आपके मन में चिंता रहेगी. दोस्तों से बातचीत में आज संभलकर रहें. उनसे विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में आज सावधानी रखें. व्यवहार में संयम और विवेक रखना होगा. खर्च की मात्रा अधिक रहेगी. परिजनों के साथ किसी छोटी बात पर विवाद हो सकता है. आज ज्यादातर समय मौन रहना आपके लिए अच्छा रहेगा. व्यवसाय और नौकरी में नए काम की जगह पुराने पेंडिंग काम को सही समय पर करने की कोशिश करें. कन्या- चंद्रमा आज 08 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आपका दिन अनुकूल रहेगा. परिजनों संग संबंध अच्छे बने रहेंगे. दोस्तों और स्वजनों से उपहार मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के काम से अधिकारी खुश रहेंगे. दोपहर के बाद आपको किसी बात का कन्फ्यूजन रहेगा. जल्दबाजी में कोई काम ना करें. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. मित्रों से लाभ होगा. आज शाम को गाड़ी चलाने या बाहर जाने में विशेष सावधानी बरतें.