7 नवंबर 2025 का राशिफल: मंगलवार को वृष राशि के जातकों को होगा आर्थिक लाभ, उपहार मिलेगा
आज के दिन इस राशि के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. घूमने-फिरने का मौका भी मिलेगा.
Published : November 7, 2025 at 12:05 AM IST
मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज के दिन अपने निजी विचारों को छोड़कर दूसरों के विचारों को अपनाने की जरूरत है. कार्यस्थल पर भी आप सहयोगात्मक रवैया रखें. बिजनेस में ग्राहकों या बिजनेस पार्टनर को पूरा रेस्पॉन्स दें. परिजनों से बात करते समय आपके लिए समाधानकारी व्यवहार अपनाना उचित रहेगा. वाणी पर संयम बरतें, अन्यथा किसी से वाद-विवाद या मनमुटाव हो सकता है. समय पर भोजन भी मिलने की संभावना कम है. इससे तनाव हो सकता है. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्च हो सकता है.
वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज का दिन उत्साह और प्रसन्नतापूर्ण रहेगा. कार्यस्थल पर आप अपना निर्धारित काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहने से सुख और आनंद की अनुभूति होगी. सगे-संबंधियों या मित्रों से उपहार मिलेगा. कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. स्वादिष्ट भोजन आपके दिन को खुशहाल बनाएगा. आर्थिक लाभ की संभावना है. वैवाहिक जीवन का उत्तम सुख प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन में आपके साथी का रवैया सकारात्मक रहेगा.
मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज तन और मन की अस्वस्थता और बेचैनी रहेगी, इस कारण आपको वाणी और व्यवहार में सावधानी बरतने की जरूरत है. आंखों में दर्द होने की भी संभावना है. परिवार के सदस्यों या सगे- संबंधियों के साथ मतभेद हो सकता है. आपकी बातचीत या व्यवहार के कारण गलतफहमी खड़ी हो सकती है. दुर्घटना से बचें. आय की अपेक्षा व्यय अधिक होने से चिंता बढ़ेगी. व्यर्थ के कार्यों में शक्ति खर्च होगी. किसी के साथ संघर्ष न हो, इसका ध्यान रखें. आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति से मानसिक शांति मिलेगी.
कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज आपका मन चिंता से मुक्त होगा. दोस्तों के साथ मुलाकात होगी. मित्रों से विशेष लाभ होगा. नियमित आय में वृद्धि होने के साथ अन्य तरीके से आर्थिक लाभ भी होगा. शादी के इच्छुक व्यक्तियों का रिश्ता पक्का हो सकता है. दांपत्यजीवन में आनंद व्याप्त रहेगा. तन और मन से स्वस्थ रहेंगे. किसी रमणीय पर्यटन स्थल की यात्रा से आपके आनंद में बढ़ोतरी होगी. पत्नी और संतान से लाभ होगा.
सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज आपके सभी काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. व्यवसाय में सफलता मिलेगी. बहुत दिनों से पड़ा अधूरा काम पूरेे होने से आपको प्रसन्नता होगी. आपका प्रभुत्व और प्रभाव बढ़ेगा. सरकारी कामकाज और पिता से लाभ मिलने के संकेत हैं. मानसिक स्वास्थ्य मन को प्रफुल्लित रखेगा. गृहस्थजीवन में आनंद महसूस होगा. परिवार की जरूरत पर धन खर्च करके खुशी मिलेगी. घर के लिए किसी बड़ी वस्तु की खरीदारी का मन बनेगा.
कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए शुभ है. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ आपका प्रवास आनंददायक रहेगा. धार्मिक काम के लिए कहीं बाहर जाना हो सकता है. किसी सामाजिक काम में भी धन खर्च कर सकते हैं. मित्रों से लाभ होगा. विदेश में बसनेवाले किसी मित्र या स्नेहीजनों का समाचार मिलने से प्रसन्नता होगी. भाई-बहनों से लाभ होगा. आपके पास पर्याप्त धन की व्यवस्था रहेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा.
तुला- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज किसी भी नए काम का आरंभ ना करें. किसी से भी बातचीत करते समय खूब संभलकर रहने की आवश्यकता है. गुप्त शत्रुओं के जाल में न फंसें, इसका ध्यान रखें. राग- द्वेष से दूर रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. रहस्यमय विषयों की तरफ आकर्षित होंगे. आध्यात्मिक सिद्धि और ईश्वर भक्ति के लिए समय उत्तम है. गहरे चिंतन- मनन से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे.
वृश्चिक- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज आपको कुछ खास करने का मन करेगा. अपने लिए समय निकालने की इच्छा होगी. आप मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने या साथ भोजन करने का कार्यक्रम बनाएंगे. मौज-मस्ती, मनोरंजन, उत्तम भोजन और नए वस्त्र परिधान से आपका मन खुश रहेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वाहन सुख मिलेगा. किसी प्रिय व्यक्ति का साथ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्यजीवन में निकटता अनुभव होगा.
धनु- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज आपको वित्तीय लाभ हो सकेगा. नौकरी में लाभ और आय में वृद्धि होगी. सहकर्मियों से मदद मिलती रहेगी. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. घर-परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. आपके विरोधियों की कोई भी चाल आपके खिलाफ सफल नहीं हो सकेगी. आपके काम की सराहना होगी। मित्रों से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि दोपहर के बाद आपका मन विचलित हो सकता है. इस दौरान भी आप सकारात्मक विचार रखें.
मकर- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आपका मन चिंता और दुविधा में उलझा रहेगा. इस कारण किसी भी विषय में आप ठोस निर्णय पर नहीं ले सकेंगे. आज महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने की सलाह दी जाती है. भाग्य का साथ नहीं मिलने से हताशा पैदा होगी. संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. घर पर बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है. ऑफिस में उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी. गलत जगह धन खर्च हो सकता है. संतान के साथ मतभेद होगा.
कुंभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. मन में भय और सुस्ती के कारण आप निराशा का अनुभव करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी गति बहुत धीमी होगी. व्यापार में लाभ के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है. परिवार में संघर्ष और निकटस्थ लोगों के साथ मतभेद हो सकता है. समय पर भोजन नहीं मिलने से चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. नींद नहीं ले पाएंगे. मां के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. सार्वजनिक रूप से सम्मान को हानि न पहुंचे इसका ध्यान रखें.
मीन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. भाइयों के साथ आनंद के पल गुजारेंगे. मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सही निर्णय ले सकेंगे। विरोधियों पर आपकी जीत होगी. किसी के साथ प्रेम संबंध में बंधने की संभावना है. आपकी किस्मत के सितारे बुलंद हैं. स्वजनों से मिलकर तथा मान सम्मान प्राप्त करके आप खुश रहेंगे. आप समय पर कार्यस्थल पर मिला टारगेट पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है.