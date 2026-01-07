ETV Bharat / spiritual

7 जनवरी 2026 का राशिफल: बुधवार को मेष राशियों के बढ़ेंगे खर्च, जानें अन्य राशियों का हाल

बुधवार 7 जनवरी 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. परिजनों के साथ वाद-विवाद होने से मन चिंता से भरा रहेगा. छाती में दर्द या अन्य कोई शारीरिक परेशानी होने से शरीर शिथिल रहेगा. निरर्थक आर्थिक खर्च से बचें. व्यापार में सतर्कता बरतें. यात्रा का कार्यक्रम हो, तो टालना उचित रहेगा. विवादित चर्चा से आज दूर रहें. दोपहर बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. अनावश्यक खर्च से मन दु:खी होगा. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता होगी. वृषभ- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी. विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे. सामाजिक दृष्टि से आपको मान-सम्मान मिलेगा. दोपहर के बाद किसी से विवाद हो सकता है. नकारात्मक वातावरण से मन दु:खी होगा. आपकी एनर्जी कम हो जाएगी. आलस्य का वातावरण छाया रहेगा. विवाद में मानहानि हो सकती है, ध्यान रखें. ज्यादातर समय मौन बने रहें. मिथुन- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आज का दिन अच्छा होने से आप नई योजनाएं शुरू कर सकेंगे. सरकारी लाभ प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोग उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि पा सकेंगे. भाइयों और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. किसी छोटी यात्रा होने की संभावना है. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. आप दैनिक काम में व्यस्त रहेंगे. व्यापारियों के लिए दिन शुभ है. कर्क- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता महसूस होगी. नेगेटिव विचारों के कारण मानसिक चिंता होगी.किसी के साथ मतभेद हो सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर किसी से विवाद हो सकता है. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा. खर्च अधिक होगा. आपको अनैतिक प्रवृत्तियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. सिंह- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा रहेगा. किसी भी काम को करने में जल्दबाजी ना करें. इससे नुकसान होने की आशंका रहेगी. व्यापार को लेकर कोई बड़ी योजना आज ना बनाएं. पिता तथा बड़ों से लाभ होगा. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. वाणी में उग्रता ना रखें. क्रोध की मात्रा अधिक हो सकती है. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए. कन्या- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज इगो के कारण किसी से बातचीत में मनमुटाव हो सकता है. शारीरिक थकान और मानसिक तनाव अधिक रहेगा. मित्रों के साथ किसी बात विवाद हो सकता है. स्वभाव में आवेश और क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी. धार्मिक कामों में धन का खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आकस्मिक धन का खर्च हो सकता है. कार्यस्थल सहकर्मियों का विशेष सहयोग आपको नहीं मिलेगा. जीवनसाथी के साथ भी मतभेद होने से मन दु:खी हो सकता है.