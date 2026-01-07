ETV Bharat / spiritual

7 जनवरी 2026 का राशिफल: बुधवार को मेष राशियों के बढ़ेंगे खर्च, जानें अन्य राशियों का हाल

आज के दिन इस राशि के जातकों को यात्रा करने से बचना चाहिए. स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें.

WEDNESDAY 7TH JAN 2026 KA RASHIFAL
बुधवार 7 जनवरी 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 7, 2026 at 12:06 AM IST

6 Min Read
मेष- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. परिजनों के साथ वाद-विवाद होने से मन चिंता से भरा रहेगा. छाती में दर्द या अन्य कोई शारीरिक परेशानी होने से शरीर शिथिल रहेगा. निरर्थक आर्थिक खर्च से बचें. व्यापार में सतर्कता बरतें. यात्रा का कार्यक्रम हो, तो टालना उचित रहेगा. विवादित चर्चा से आज दूर रहें. दोपहर बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. अनावश्यक खर्च से मन दु:खी होगा. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता होगी.

वृषभ- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी. विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे. सामाजिक दृष्टि से आपको मान-सम्मान मिलेगा. दोपहर के बाद किसी से विवाद हो सकता है. नकारात्मक वातावरण से मन दु:खी होगा. आपकी एनर्जी कम हो जाएगी. आलस्य का वातावरण छाया रहेगा. विवाद में मानहानि हो सकती है, ध्यान रखें. ज्यादातर समय मौन बने रहें.

मिथुन- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आज का दिन अच्छा होने से आप नई योजनाएं शुरू कर सकेंगे. सरकारी लाभ प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोग उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि पा सकेंगे. भाइयों और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. किसी छोटी यात्रा होने की संभावना है. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. आप दैनिक काम में व्यस्त रहेंगे. व्यापारियों के लिए दिन शुभ है.

कर्क- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता महसूस होगी. नेगेटिव विचारों के कारण मानसिक चिंता होगी.किसी के साथ मतभेद हो सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर किसी से विवाद हो सकता है. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा. खर्च अधिक होगा. आपको अनैतिक प्रवृत्तियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है.

सिंह- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा रहेगा. किसी भी काम को करने में जल्दबाजी ना करें. इससे नुकसान होने की आशंका रहेगी. व्यापार को लेकर कोई बड़ी योजना आज ना बनाएं. पिता तथा बड़ों से लाभ होगा. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. वाणी में उग्रता ना रखें. क्रोध की मात्रा अधिक हो सकती है. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.

कन्या- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज इगो के कारण किसी से बातचीत में मनमुटाव हो सकता है. शारीरिक थकान और मानसिक तनाव अधिक रहेगा. मित्रों के साथ किसी बात विवाद हो सकता है. स्वभाव में आवेश और क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी. धार्मिक कामों में धन का खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आकस्मिक धन का खर्च हो सकता है. कार्यस्थल सहकर्मियों का विशेष सहयोग आपको नहीं मिलेगा. जीवनसाथी के साथ भी मतभेद होने से मन दु:खी हो सकता है.

तुला- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज आप अलग-अलग क्षेत्र से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. इस कारण आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव होगा. आज आप दिन में मित्रों के साथ मिलकर किसी जगह घूमने की योजना बना सकेंगे. आपका दांपत्यजीवन अच्छा रहेगा. आर्थिक वृद्धि होने का योग है. अविवाहित युवक-युवतियों का रिश्ता कहीं पक्का हो सकता है. नए दोस्त बनने से आप खुश रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उचित सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी.

वृश्चिक- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. भाग्य का साथ मिलेगा. आपके सभी काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. वैवाहिक जीवन आनंद में रहेगा. आप समाज में सम्माननीय बनेंगे. नौकरी तथा व्यवसाय में पदोन्नति के योग हैं. बुजुर्गों तथा अधिकारियों से लाभ होगा. व्यापारी उधार दिए हुए पैसे वापस प्राप्त कर सकेंगे. संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मित्रों और सगे-संबंधियों से लाभ हो सकेगा.

धनु- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आपको शारीरिक अस्वस्थता और थकान का अनुभव होगा. मानसिक रूप से भी बेचैनी होगी. कहीं जाने की योजना को टालना हितकर होगा. संतान की चिंता हो सकती है. आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है. अधिकारियों के कोप का भाजन ना बनें, ध्यान रखें. विरोधियों के साथ विवाद से बचें. अधिक साहस से बचें. आज केवल अपने काम पर ध्यान दें.

मकर- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज खान-पान पर ध्यान दें अन्यथा स्वास्थ्य खराब होने की पूरी आशंका है. उपचार, प्रवास या सामाजिक प्रसंगों में पैसे खर्च होंगे. कठिनाइयों से बाहर आना हो तो नकारात्मक विचारों तथा उग्र विचार पर अंकुश रखें. बिजनेस पार्टनर्स के साथ मतभेद होने की संभावना है. ऑफिस का वातावरण आपके अनुकूल नहीं होगा. आपको नए संबंध बनाते समय सावधानी रखनी पड़ेगी.

कुंभ- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज आप में आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल भरपूर मात्रा में होगा और आपका दिन प्रेम और रोमांस से अधिक उल्लासित बनेगा. किसी नए व्यक्तियों के साथ आपकी मित्रता होगी. प्रवास, मौज मस्ती, स्वादिष्ट भोजन, नए परिधान आपके आनंद में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे. भागीदारी से आपको लाभ हो सकता है. विवाहित लोग अच्छा दांपत्यजीवन व्यतीत कर सकेंगे.

मीन- आज 07 जनवरी, 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. किसी बात की चिंता लगी रहेगी. किसी कारणवश आकस्मिक धन खर्च आएगा. शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा. दोपहर के बाद घर में आनंद और शांति का वातावरण बन जाएगा. काम में यश मिलेगा. परिजनों के साथ समय आनंदपूर्वक गुजारेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए आज समय अच्छा है. सीनियर्स की मदद से किसी कठिन विषय की पढ़ाई आसानी से पूरी कर सकेंगे.

