7 फरवरी 2026 का राशिफल: शनिवार को कन्या राशि को होगा आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य रहेगा उत्तम

मेष- 07 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. व्यापार के लिए आज का दिन लाभदायी है. परिवार का आनंददायी वातावरण भी आपके मन को खुश रखने में सहायता करेगा. घर में सुखदायी घटना घटेगी. शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आपको मनपसंद काम मिल सकता है. आपको सहयोगियों का साथ मिलेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपको यश मिलेगा. व्यापार में भागीदारों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में निकटता आएगी. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लग सकता है. वृषभ- 07 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज बौद्धिक चर्चाओं से दूर रहें. विद्यार्थियों के लिए समय कठिन है. मन में चिंता बनी रहेगी. पेट से संबंधित रोग होने से चिंता बढ़ेगी. दोपहर के बाद आप थोड़े आलसी बने रहेंगे. हालांकि आज लोग आपके काम और व्यवहार की तारीफ कर सकते हैं. महिलाओं को मायके से अच्छे समाचार मिलेंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि के लिए आपको अपने प्रिय की भावना का भी सम्मान करना होगा. निवेश संबंधी कोई योजना आज ना बनाएं. मिथुन- 07 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आपको जमीन, मकान या वाहन आदि के कामकाज में बहुत सावधानी बरतना होगी. परिजनों के साथ बिना कारण तनाव बढ़ेगा. ग्रहस्थ जीवन में भी आपको वैचारिक मतभेदों का सामना करना पड़ेगा. संतान के विषय में आपको चिंता होगी. विद्यार्थियों को विद्याभ्यास में बाधा आएगी. आकस्मिक धन खर्च की आशंका है. मित्रों से उपहार मिल सकता है. कार्यस्थल पर काम समय पर पूरा करने में दिक्कत आएगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है. कर्क- 07 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. किसी भी काम को बिना विचारें ना करें. आज रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ मिलना-जुलना हो सकता है. उनके प्रेम से आपके आनंद में वृद्धि होगी. विरोधियों के सामने मजबूत मनोबल से टिके रहेंगे. दोपहर के बाद कुछ प्रतिकूलता रहेगी. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. माता के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित हो सकते हैं. कोई अनावश्यक खर्चा आने से आर्थिक कष्ट हो सकता है. नकारात्मक विचार आपके मन को परेशान कर सकते हैं. सिंह- 07 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज आप मधुरवाणी से किसी काम को आसानी से सफल बना पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ आनंद से समय गुजारेंगे. दोपहर के बाद भी किसी काम में बिना सोचे समझे निर्णय ना लें. आपको अपनों से लाभ होगा. मित्रों-स्वजनों से मुलाकात होगी. विरोधियों का सामना कर सकेंगे. व्यापार और नौकरी में लाभ मिलेगा. आपकी प्रतिभा की लोग प्रशंसा करेंगे. गृहस्थ जीवन सुखमय बीतेगा. विद्यार्थी अपना काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. कन्या- 07 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आप वाणी के प्रभाव से कोई विशेष काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे. इससे अन्य लोगों के साथ आपके प्रेम संबंध बढ़ेंगे. किसी पर्यटन का कार्यक्रम बना सकते हैं. व्यापार के क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा. नौकरीपेशा लोग भी अपने काम को समय पर कर पाने की स्थिति में रहेंगे. पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ की संभावना है. विदेश से जुड़े व्यापार में सफलता के साथ-साथ लाभ भी मिलेगा. रुचिपूर्ण भोजन मिलेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.