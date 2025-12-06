ETV Bharat / spiritual

शनिवार 6 दिसंबर 2025 का राशिफल: मिथुन राशि को आज मिलेंगे उपहार, मित्रों का मिलेगा सहयोग

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 06 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. विचारों की अस्थिरता आपको उलझनपूर्ण परिस्थिति में रखेगी. नौकरी और व्यवसाय में प्रतियोगी वातावरण रहेगा. नए काम करने के लिए प्रेरित होंगे. किसी छोटी यात्रा की संभावना है. बौद्धिक तथा लेखन कार्य के लिए आज का दिन अच्छा है. आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. आपको समय पर टारगेट पूरा करने का दबाव रह सकता है. परिजनों के साथ आपके संबंध सामान्य बने रहेंगे, लेकिन जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद आपको दु:खी भी कर सकता है. वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 06 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपको पूरी तरह से स्थिर होकर काम करने की जरूरत है. ऐसा नहीं होने पर अच्छे अवसर भी हाथ से जा सकते हैं. यात्रा का आयोजन सफल नहीं होगा. भाई- बंधुओं से प्रेम तथा सहयोग मिलेगा. कलाकारों, कारीगरों और लेखकों को अपनी प्रतिभा दर्शाने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विरोधी परास्त होंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मध्यम फलदायी है. विद्यार्थियों पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है. मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 06 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आपका आज का दिन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. स्वादिष्ट भोजन और अच्छे कपड़े पहनने का अवसर मिलेगा. मित्रों तथा परिजनों के साथ आज का दिन आनंद में गुजारेंगे. उनकी तरफ से आपको उपहार मिल सकता है. आर्थिक लाभ होगा. मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से आज दूर ही रहें. आज दांपत्यजीवन अच्छा रहेगा. कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 06 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आपका मन अस्वस्थ और बेचैन रहेगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद होने से घर में विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी. आपकी निर्णय शक्ति कमजोर रहेगी. बातचीत में ध्यान रखें, अन्यथा किसी के साथ विवाद होने की आशंका रहेगी. तबीयत खराब हो सकती है. अनावश्यक धन खर्च तथा स्वाभिमान को चोट पहुंचने की संभावना रहेगी. गलतफहमी दूर होने से मन हल्का होगा. सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 06 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. फिर भी दुविधापूर्ण मानसिकता के कारण सामने आया हुआ अवसर हाथ से गंवा देंगे. आपका मन कहीं खोया रहेगा. नए काम की शुरुआत आज ना करें. दोपहर के बाद दोस्तों से मुलाकात सुखद रह सकती है. उनसे लाभ भी होगा. दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. किसी शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं. व्यापार में लाभ होगा. धन प्राप्ति के योग हैं. कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 06 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. नए काम की शुरुआत करने के लिए बनाई योजनाएं साकार होंगी. पिता से लाभ प्राप्त होगा. व्यापारी और नौकरीपेशा लोगों को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का योग है. धन और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. सरकार से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. गृहस्थजीवन में सुखशांति रहेगी. वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना होगा.