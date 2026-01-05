ETV Bharat / spiritual

5 जनवरी 2026 का राशिफल: सोमवार को इन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगा मान-सम्मान, होगा लाभ

सोमवार 5 जनवरी 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 05 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. आज सरकारी लाभ होने की संभावना है. व्यापार में लाभ होगा. नौकरी में अधिकारी आपसे खुश रहेंगे. विचारों में शीघ्र ही परिवर्तन होगा. दोपहर बाद मन खोया-खोया रहेगा. किसी काम में नहीं लगेगा. इस समय आप अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. हो सके तो कुछ देर के लिए आराम करें. परिजनों के साथ शांति से शाम गुजार सकेंगे. वृषभ- 05 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज का दिन मध्यम फलदायी है. मित्रों तथा स्नेहीजनों से मुलाकात से मन खुश रहेगा. आज निवेश की योजना बनाने में लगे रहेंगे. दोपहर बाद वाणी पर नियंत्रण जरूरी है. भाई-बहनों संग संबंध मधुर बने रहेंगे. शाम के समय दोस्तों संग कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं. हालांकि इस दौरान आप खाने-पीने में लापरवाही ना बरतें. मिथुन- 05 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. थोड़े अवरोध के बाद काम पूरे होंगे. आर्थिक आयोजन सफल होंगे. कहीं निवेश की योजना बन सकती है. स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा. विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए मध्यम दिन है. स्नेहीजनों और मित्रों के साथ मुलाकात होगी. व्यापार में अनुकूल वातावरण रहेगा. आय में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा. बाहर जाकर खाना-पीना टालें. कर्क- 05 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज का दिन हर प्रकार से आनंदित रहेगा. तन और मन दोनों दृष्टि से आप स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे. परिजन, स्नेहीजन एवं मित्रों से सुख और आनंद की प्राप्ति होगी. उपहार मिलेंगे. प्रवास एवं खान-पान का सुंदर आयोजन करेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. जीवनसाथी संग संबंध अच्छे बने रहेंगे. वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी. प्रेम जीवन में प्रिय पात्र के साथ समय व्यतीत करके मन को खुशी मिलेगी. सिंह- 05 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज आपको कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों के लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. आज मन भावनाओं से व्यथित रहेगा, ऐसे में आप उसके प्रवाह में आकर कोई अनैतिक काम ना ही करें, इसका ख्याल रखें. किसी भी नए व्यक्ति से बातचीत करते समय आप विशेष ध्यान रखें. वाणी में सावधानी बरतें. विदेश से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है. कानूनी बातों का निर्णय सोच समझकर करें. प्रेम जीवन में अपने प्रिय की बातों को भी विशेष महत्व दें. कन्या- 05 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आपका आज का दिन लाभदायी रहेगा. विविध क्षेत्रों से यश, कीर्ति तथा लाभ प्राप्त होगा. धन प्राप्ति के लिए आज का दिन शुभ है. मित्रों से लाभ होने के संकेत हैं. प्रियजनों के साथ मुलाकात आनंददायी रहेगी. व्यापार में आय वृद्धि होने की संभावना है. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. दांपत्यजीवन में सुख एवं संतोष की अनुभूति करेंगे. ऑफिस के काम से यात्रा का आयोजन हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. फिर भी लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है.