ETV Bharat / spiritual

शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 का राशिफल: वृषभ राशि को होगा धन लाभ, संतान से मिलेगी खुशखबरी

आज के दिन इस राशि के जातक घर के सदस्यों के साथ आप आवश्यक चर्चा करेंगे. घर की सुंदरता बढ़ाने में व्यस्त रहने वाले हैं.

FRIDAY 5TH DEC 2025 KA RASHIFAL
शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 का राशिफल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 5, 2025 at 12:05 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

मेष- 05 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. दिन का आरंभ कुछ इस तरह से होगा कि आप उत्साह से भरपूर रहेंगे. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पारिवारिक वातावरण आनंदप्रद रहेगा. मित्रों, स्नेहीजनों के साथ मेल-मिलाप होगा, परंतु दोपहर के बाद स्वास्थ्य में परिवर्तन हो सकता है. परिजनों के साथ मतभेद के प्रसंग भी बन सकते है. बाहर खाने-पीने में संयम रखें. बातचीत करते समय किसी के साथ उग्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग न हो जाएं, इसके लिए वाणी पर संयम रखें. घर-परिवार और मित्रों के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

वृषभ- 05 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. घर के सदस्यों के साथ आप आवश्यक चर्चा करेंगे. घर की सुंदरता बढ़ाने में व्यस्त रहने वाले हैं. मां का विशेष आशीर्वाद मिलेगा. कार्यालय में वरिष्ठों के साथ मधुर संबंध बनेंगे. दोपहर के बाद सामाजिक काम में आप अधिक रुचि लेंगे. मित्रों से लाभ होगा. संतान से कोई अच्छी खबर मिलेगी. नई मित्रता से मन प्रसन्न रहेगा. आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने की जल्दबाजी ना करें.

मिथुन- 05 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज संयमित व्यवहार आपको बहुत सी तकलीफों से बचा लेगा. ज्यादा बातचीत के कारण गलतफहमी हो सकती है. शारीरिक पीड़ा के कारण मानसिक अस्वस्थता की अनुभूति होगी. इस कारण कार्यस्थल पर भी आपका मन विचलित रहेगा. पारिवारिक माहौल में किसी बात का डर लगा रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खर्च में वृद्धि होगी. धार्मिक प्रवृत्ति के कारण मानसिक शांति का अनुभव होगा. आज मौन रहकर अपने काम पर ध्यान दें.

कर्क- 05 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी है. आपकी आय में वृद्धि होगी. किसी अन्य तरीके से भी आर्थिक लाभ होगा. मित्रों के साथ मुलाकात हो सकती है. व्यापार में नए ग्राहक मिल सकते हैं. संतान और जीवनसाथी से सुख मिलेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. चिंता से मुक्ति मिल सकती है. मित्रों के साथ किसी प्राकृतिक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है. आज का दिन भोजन सुख के लिए अच्छा है. परिजनों के साथ मनोरंजन पर ध्यान देंगे.

सिंह- 05 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आपके व्यवसाय के लिए आज का दिन बहुत अच्छा और श्रेष्ठ है. आज हर काम सफलतापूर्वक पूरा होगा. अधिकारियों की आप पर कृपादृष्टि रहेगी. नौकरीपेशा लोगों का काम समय पर होगा. आज लोगों पर इंप्रेशन जमा पाएंगे. अधिकारी आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं. पिता से लाभ होगा. सरकारी कामों में लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. गृहस्थजीवन मधुरतापूर्ण रहेगा. जमीन, मकान एवं संपत्ति के सौदे सफल रहेंगे. आज विद्यार्थी भी निर्धारित पढ़ाई का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे.

कन्या- 05 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज आपका दिन अच्छा रहेगा. सगे-संबंधियों के साथ यात्रा का आयोजन हो सकता है. हालांकि किसी भी तरह की यात्रा में आपको जोखिम से बचना चाहिए. मित्रों से लाभ हो सकता है. किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे. विदेश में रहनेवाले परिजनों के समाचार से आनंद होगा. भाई-बंधु से लाभ होने की संभावना है. परिवार में चल रहा पुराना विवाद आज दूर हो सकता है. आज का दिन आर्थिक लाभ का दिन है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.

तुला- 05 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज किसी नए काम का आरंभ ना करें. वाणी और व्यवहार को नियंत्रण में रखें. गलतफहमी के कारण आपको नुकसान हो सकता है. दोस्त के रूप में छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें. स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें. आध्यात्मिकता की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा, साधना सिद्धि के लिए आज का दिन अच्छा है. काफी कोशिश के बाद आप मानसिक शांति को प्राप्त कर पाएंगे.

वृश्चिक- 05 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आप आज के दिन को पूरी तरह से आमोद-प्रमोद में बिताना पसंद करेंगे. अपने दैनिक कामों से मुक्त होकर अपने लिए थोड़ा समय निकाल सकेंगे. मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं. उत्तम भोजन और नए वस्त्र और आभूषण प्राप्त होंगे, जिससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे. व्यापार और भागीदारी के काम में लाभ होगा. सार्वजनिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे.

धनु- 05 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज आपके लिए आर्थिक लाभ का दिन है. घर में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. इससे आपका मन प्रसन्न होगा. नौकरी करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा. सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. कार्यसिद्धि तथा यश मिलेगा. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मातृपक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे. विरोधियों पर विजय मिलेगी. अपनी वाणी पर संयम रखें. मित्रों से सुखद भेंट होगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. आपके विचार आज सकारात्मक रहेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का है.

मकर- 05 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज आप मानसिक रूप से काफी अशांत और असमंजस में रहेंगे. आप कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे, इससे तनाव में रहेंगे. भाग्य आज आपके साथ नहीं रहेगा, इससे आपको काफी निराशा का अनुभव होगा. संतान के विषय में चिंतित रहेंगे. घर में बुजुर्गों की तबीयत खराब हो सकती है. शारीरिक रूप से अस्वस्थ रह सकते हैं. विरोधियों के साथ वाद- विवाद में न उतरना हितकर है. पेट दर्द से परेशानी होगी.

कुंभ- 05 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. स्वभाव में भावुकता होने से मानसिक बेचैनी रहेगी. आर्थिक मामलों में उलझन हो सकती है. माता से प्रेम का अनुभव होगा. महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र या आभूषणों की खरीदी के पीछे धन खर्च करेंगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. स्वभाव में गुस्सा रह सकता है. सार्वजनिक रूप में मानहानि न हो इसका ध्यान रखें. समय पर काम पूरा नहीं होने से आपको दिक्कत हो सकती है.

मीन- 05 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. काम में सफलता पाने के लिए और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन उत्तम है. आपके विचारों में आज स्थिरता रहेगी, इससे कोई भी काम अच्छी तरह हल कर सकेंगे. कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा. उसकी कद्र भी होगी. जीवनसाथी के साथ अधिक निकटता का अनुभव करेंगे. मित्रों के साथ छोटी यात्रा या पर्यटन का आयोजन होगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी.

TAGGED:

आज 5 दिसंबर 2025 का राशिफल
शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 का राशिफल
TODAY 5TH DEC 2025 KA RASHIFAL
FRIDAY 5TH DEC 2025 KA RASHIFAL
AAJ 5TH DEC 2025 KA RASHIFAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.