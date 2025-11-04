ETV Bharat / spiritual

4 नवंबर 2025 का राशिफल: कुंभ राशि के जातक वाणी पर रखें नियंत्रण, सभी कार्य होंगे पूरे

मंगलवार को चंद्रमा मीन राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. नकारात्मक विचार से आपका मन दु:खी हो सकता है.

TUESDAY 4TH NOV 2025 KA RASHIFAL
मंगलवार 4 नवंबर 2025 का राशिफल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 12:05 AM IST

7 Min Read
मेष- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आप वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा. किसी उलझन में दिन गुजरेगा. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें. दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे. दोस्तों के साथ मुलाकात होगी. किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है. हालांकि स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

वृषभ- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन लाभ का बना हुआ है. व्यापार में आपको लाभ होगा. संतान के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे. दोपहर के बाद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. किसी बात को लेकर ज्यादा इमोशनल ना हो. कन्फ्यूजन दूर होगा. कानूनी विषयों में आपको बहुत सावधानी रखने की सलाह दी जाती है. आज कोई नए दोस्त बनने से आपको खुशी मिलेगी. ये रिश्ते आगे आपकी मदद करेंगे.

मिथुन- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का आपका दिन लाभकारी है. पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. घर-परिवार में आनंद का वातावरण आपको खुश रखेगा. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. व्यापार में लाभ होगा. बहुत दिनों से अटके हुए सरकारी काम में सफलता मिलेगी. दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है. हालांकि आज स्पोर्ट्स जैसी गतिविधि में आपकी रुचि ज्यादा होगी.

कर्क- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप व्यस्त रहेंगे. नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है. व्यापार में लाभ होगा. आज आपको ऑफिस और बिजनेस में संभलकर रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा. माता से लाभ होगा. उत्तम सुख की प्राप्ति हो सकती है.

सिंह- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. पिता से आपको लाभ होगा. ज्योतिष और आध्यात्मिक विषय में आपकी रुचि बनी रहेगी. अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा. आज व्यवसाय में आप कोई नया काम करेंगे. साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा. हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखें. संतान की चिंता आपको हो सकती है. भाग्य का साथ मिला-जुला रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए अभी इंतजार करने की जरूरत है.

कन्या- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है. पार्टनरशिप के काम में ध्यान रखें. व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं करें. दोपहर के बाद आपको प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य के मामले में कमजोर रहेंगे. दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं.

तुला- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे. गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. दोपहर के बाद आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है. कोई पुरानी चिंता दूर होने से मन को शांति मिलेगी.

वृश्चिक- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. मानसिक रूप से आपमें भावुकता अधिक रहेगी. किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हो. विद्यार्थी आज अभ्यास और करियर के मामले में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे. घर के वातावरण में सुख-शांति बनी रहेगी. व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी. मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा. विरोधियों पर विजय मिलेगी.

धनु- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद ना करें. माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा. धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है. दोपहर के बाद आपके स्वभाव में भावुकता बढ़ सकती है. आपकी रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. स्नेहीजनों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी. आप कार्यस्थल पर अपना काम समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में होंगे.

मकर- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले पाएंगे. मित्रों और प्रियपात्र के साथ मुलाकात सुखद होगी. कोई छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. भाइयों के साथ संबंधों में निकटता रहेगी. दोपहर के बाद अरुचिकर घटनाओं से आपका मन अस्वस्थ रहेगा. शारीरिक रूप से आप दोपहर के बाद ताजगी नहीं रख पाएंगे. धन की हानि हो सकती है. स्थायी संपत्ति के दस्तावेज साइन करते समय सावधान रहें. माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.

कुंभ- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज क्रोध और वाणी पर संयम बरतें. नकारात्मक विचार से आपका मन दु:खी हो सकता है. खान-पान में भी संयम बरतें. दोपहर के बाद आप वैचारिक स्थिरता के साथ सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे. अपनी क्रिएटिविटी से काम को नए तरीके से कर पाएंगे. भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे. हालांकि आज दिनभर आप वाणी पर नियंत्रण ही रखें. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें.

मीन- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज आपके घर में धार्मिक कार्य होंगे. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. काम में सफलता मिलेगी. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. नए काम के लिए दिन शुभ है. दोपहर के बाद आपके स्वभाव में क्रोध अधिक रहेगा. आपको वाणी और व्यवहार में संतुलन रखना होगा. बाहर खाने-पीने से बचें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. व्यापार बढ़ाने के लिए किसी मीटिंग में जाना हो सकता है.

