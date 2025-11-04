ETV Bharat / spiritual

4 नवंबर 2025 का राशिफल: कुंभ राशि के जातक वाणी पर रखें नियंत्रण, सभी कार्य होंगे पूरे

मंगलवार 4 नवंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आप वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा. किसी उलझन में दिन गुजरेगा. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें. दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे. दोस्तों के साथ मुलाकात होगी. किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है. हालांकि स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा. वृषभ- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन लाभ का बना हुआ है. व्यापार में आपको लाभ होगा. संतान के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे. दोपहर के बाद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. किसी बात को लेकर ज्यादा इमोशनल ना हो. कन्फ्यूजन दूर होगा. कानूनी विषयों में आपको बहुत सावधानी रखने की सलाह दी जाती है. आज कोई नए दोस्त बनने से आपको खुशी मिलेगी. ये रिश्ते आगे आपकी मदद करेंगे. मिथुन- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का आपका दिन लाभकारी है. पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. घर-परिवार में आनंद का वातावरण आपको खुश रखेगा. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. व्यापार में लाभ होगा. बहुत दिनों से अटके हुए सरकारी काम में सफलता मिलेगी. दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है. हालांकि आज स्पोर्ट्स जैसी गतिविधि में आपकी रुचि ज्यादा होगी. कर्क- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप व्यस्त रहेंगे. नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है. व्यापार में लाभ होगा. आज आपको ऑफिस और बिजनेस में संभलकर रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा. माता से लाभ होगा. उत्तम सुख की प्राप्ति हो सकती है. सिंह- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. पिता से आपको लाभ होगा. ज्योतिष और आध्यात्मिक विषय में आपकी रुचि बनी रहेगी. अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा. आज व्यवसाय में आप कोई नया काम करेंगे. साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा. हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखें. संतान की चिंता आपको हो सकती है. भाग्य का साथ मिला-जुला रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए अभी इंतजार करने की जरूरत है. कन्या- चंद्रमा आज 04 नवंबर, 2025 मंगलवार को मीन राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है. पार्टनरशिप के काम में ध्यान रखें. व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं करें. दोपहर के बाद आपको प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य के मामले में कमजोर रहेंगे. दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं.