ETV Bharat / spiritual

3 नवंबर 2025 का राशिफल: नए सप्ताह के पहले दिन इन राशियों की खुलेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल

आज 3 नवंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज के दिन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आपका समय व्यतीत होगा. किसी बात की उलझन के चलते कोई योग्य निर्णय नहीं ले सकेंगे. आज पैसे का लेन-देन टाल दें. मन में किसी बात का डर बना रहेगा. नौकरीपेशा लोग समय पर काम नहीं हो पाने से चिंतित रहेंगे. धार्मिक काम के पीछे पैसे खर्च होंगे. विदेश में बसने वाले सगे संबंधियों का समाचार प्राप्त कर सकेंगे. जीवनसाथी के साथ कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है. तनाव के कारण स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है. वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आपके व्यापार और आय में वृद्धि होगी. आप नए संपर्क बना सकेंगे. ऑफिस में सहकर्मी आपको सहयोग देंगे. मित्रों के साथ मौज-मस्ती करने का समय है. प्रवास की भी संभावना है. नए लोगों से लाभ हो सकता है. आर्थिक मामलों को लेकर अति उत्साह में निर्णय लेने से बचना होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध अधिक मधुर बनेंगे. प्रेम संबंधों में अपने साथी की भावनाओं का आदर करें. भाइयों एवं घर के बुजुर्गों से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहेगा. अविवाहितों को जीवनसाथी मिलने के योग हैं. धन प्राप्ति के लिए आज का दिन शुभ है. मित्रों से मुलाकात आनंददायक होगी और उनसे लाभ भी हो सकता है. पत्नी एवं पुत्र से भी लाभ होगा. उत्तम भोजन का सुख मिल सकता है. संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है. नौकरी एवं व्यापार में लाभ होने की संभावना है. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज का दिन भाग्य वृद्धि का दिन है. विदेश या दूर किसी स्थान से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. छोटा प्रवास या किसी धार्मिक यात्रा से मन की प्रसन्नता में वृद्धि होगी. शारीरिक और मानसिक रूप से भी आज स्वस्थ रहेंगे. प्रसन्नता का अनुभव होगा. मित्रों और परिजनों के साथ दिन आनंदप्रद रहेगा. व्यावसायिक क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होगा. आकस्मिक धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं. विदेश जाने के प्रयास और धार्मिक कामों में सफलता मिलेगी. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए. तबीयत खराब होने के कारण चिकित्सा पर आपका धन खर्च हो सकता है. स्वभाव उग्र बनेगा, ऐसे में वाणी पर संयम रखना आवश्यक है. आपको नकारात्मक विचार बहुत परेशान करेंगे. गलत काम में न फंस जाएं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा. धार्मिक मामलों में रुचि लेने से मानसिक शांति मिल सकती है. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों में ख्याति या सम्मान मिलेगा. नए कपड़े और आभूषण खरीद सकते हैं. वाहन सुख प्राप्त होगा. भागीदारों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे. पति-पत्नी के बीच घनिष्ठता बढ़ेगी. संतान से अच्छे संबंध बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को लाभ हो सकता है. व्यापारियों को आर्थिक लाभ होने की संभावना है. आज विरोधियों को काफी पीछे छोड़ सकेंगे.