ETV Bharat / spiritual

31 अक्टूबर 2025 का राशिफल: शुक्रवार को वृश्चिक राशि को हो सकती है धन हानि, चिंता सताएगी

शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 31 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए लाभदायी है. व्यापार में भी अपेक्षित सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी. आय में वृद्धि होगी. आनंद-प्रमोद और मनोरंजक कार्यक्रम में आप दिनभर व्यस्त रह सकते हैं. घर की साज-सजावट में आज कुछ नयापन लाएंगे. घर को सजाने में आज पैसा खर्च करेंगे. वाहन सुख भी मिलेगा. सामाजिक प्रसंग में कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. रमणीय स्थल जाने की योजना बन सकती है. वृषभ- 31 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज आप व्यापार को विकसित करने की ओर अधिक ध्यान देंगे. नई योजनाओं से व्यवसाय में आपको लाभ होगा. हालांकि सफलता में विलंब हो सकता है. दोपहर के बाद व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा. नौकरीपेशा लोग किसी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं. पदोन्नति हो सकती है. आपके काम करने के तरीके से अधिकारी भी प्रसन्न रहेंगे. पिता और बड़ों से लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना विवाद दूर होगा. मिथुन- 31 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. खान-पान में आज विशेष ध्यान रखें. नेगेटिव विचारों को मन से निकाल देने पर खुशी का अनुभव करेंगे. अनैतिक काम विपत्ति में डाल सकते हैं. संभव हो तो उनसे दूर रहें. आकस्मिक प्रवास का योग बनेगा. दोपहर के बाद कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कोई पुरानी चिंता दूर हो सकती है. लेखन या साहित्यिक प्रवृत्ति में आपकी विशेष रुची रहेगी. व्यापार में विकास के लिए नई योजनाएं अमल में आएगी. नौकरीपेशा लोग अधिकारी के साथ वाद-विवाद में न पड़ें. कर्क- 31 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. किसी के साथ आज भावनात्मक संबंध में बंध सकते हैं. आनंद-प्रमोद तथा मनोरंजक प्रवृत्ति से मन खुश रहेगा. मित्रों का साथ मिलने से आनंद दोगुना हो जाएगा. दोपहर के बाद आप का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस समय आप काम को बोझ समझेंगे. वाहन चलाते समय ध्यान रखें. क्रोध पर संयम रखें. वाणी उग्र न हो जाएं इसका ध्यान रखें. नए काम का आरंभ करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें. सिंह- 31 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप आज प्रयास शुरू कर सकते हैं. व्यापार में भागीदारी के काम से लाभ प्राप्त होगा. धन प्राप्ति का प्रबल योग है. ब्याज और दलाली से इनकम में वृद्धि होने की संभावना है. आय होने से आर्थिक कष्ट दूर हो जाएगा. अच्छे वस्त्र और अच्छे भोजन से मन खुश रहेगा. छोटे प्रवास या पर्यटन का योग है. आज नौकरी में भी आपको लाभ हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. कन्या- 31 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. वस्त्र या आभूषण की खरीदी आज आपके लिए रोमांचक और आनंददायी रहेगी. कला के प्रति आप की रुचि बढ़ेगी. व्यापार में कोई कठिन काम होने से आपके मन में उल्लास छाया रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. विरोधियों पर विजय मिलेगी. जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई पुराना मतभेद दूर हो सकेगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेगी. आपके लिए समय लाभ का बना हुआ है. विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में लाभ होगा.