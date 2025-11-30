ETV Bharat / spiritual

रविवार 30 नवंबर 2025 का राशिफल: क्या कहता है महीने का आखिरी दिन, पढ़ें भविष्यफल

रविवार 30 नवंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 30 नवंबर, 2025 रविवार के दिन मीन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव होगा. सर्दी, कफ या बुखार की पीड़ा हो सकती है. बिना चिकित्सक की सलाह के कोई दवाई ना लें. आज किसी सामाजिक या धार्मिक काम में धन खर्च होने की स्थिति बनेगी. निवेश को लेकर सतर्कता बरतें. लुभावने ऑफरों के चक्कर में ना पड़ें. जमीन, मकान आदि के दस्तावेजों में ठगी होने की संभावना है. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. निर्णय शक्ति का अभाव रहेगा. कार्यस्थल पर कार्यभार अधिक हो सकता है. तनाव लेने से बचना होगा. वृषभ- 30 नवंबर, 2025 रविवार के दिन मीन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. भाग्य इस समय आपके साथ है. आपके परिवार में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ आप मौज-मस्ती में समय व्यतीत कर सकेंगे. आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपकी आय भी बढ़ेगी. किसी पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं. समाज में मान- सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा और इससे लाभ भी होगा. संतान और पत्नी की तरफ से अच्छे समाचार मिलने से आनंद का अनुभव करेंगे. मिथुन- 30 नवंबर, 2025 रविवार के दिन मीन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आज दिनभर प्रसन्न रहेंगे. व्यावसायिक क्षेत्र में काम की प्रशंसा होने से उत्साह भी बढ़ेगा. सहकर्मियों का भी सहयोग प्राप्त होगा. सामाजिक क्षेत्र में भी मान-सम्मान मिलेगा. परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजार सकेंगे. नौकरी में पदोन्नति की संभावना है. सरकारी क्षेत्र में आपके काम सरलता से पूरे होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कर्क- 30 नवंबर, 2025 रविवार के दिन मीन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ भाग्यवृद्धि के भी अवसर आपकी प्रसन्नता में वृद्धि करेंगे. विदेश से शुभ समाचार मिलेगा. धार्मिक काम, देव दर्शन और धार्मिक यात्रा से आनंद मिलेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी तरह समय व्यतीत कर सकेंगे. विदेश जाने के इच्छुक लोग और नौकरीपेशा लोगों को भी लाभ मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सिंह- 30 नवंबर, 2025 रविवार के दिन मीन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. बीमारी के कारण मेडिसिन पर खर्च करना पड़ सकता है. क्रोध और वाणी को वश में रखें. परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. बाहर खाने-पीने से तबीयत खराब हो सकती है. आपके मन पर नकारात्मक विचार हावी होंगे. अनैतिक कामों में शामिल न हों, इसका ध्यान रखें. इस समय आध्यात्मिकता का सहारा मन को राहत देगा. कन्या- 30 नवंबर, 2025 रविवार के दिन मीन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज किसी नए काम की शुरुआत ना करें. स्वास्थ्य के मामले में संभलकर रहें. खासकर बाहर खाना-पीना टालें. आज आप अधिक क्रोधित रहेंगे, वाणी पर संयम रखें. परिजनों के उग्र बर्ताव के कारण मन को दु:ख पहुंच सकता है. बहुत अधिक धन खर्च होगा. पानी वाली जगहों पर जाने से बचें और नियम विरुद्ध हो रहे किसी भी काम में भाग ना लें. कार्यस्थल पर आज मनमानी आपको भारी पड़ सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है.