30 जनवरी 2026 का राशिफल: शुक्रवार को मकर राशि को निवेश से होगा बंपर लाभ, काम होंगे पूरे

शुक्रवार 30 जनवरी 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 30 जनवरी, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आपको नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. हालांकि आपके विचारों में स्थिरता का अभाव रहने से कुछ मामलों में उलझन का अनुभव होगा. नौकरी या व्यवसाय में प्रतियोगिता का वातावरण रहेगा. किसी छोटी यात्रा के संयोग दिख रहे हैं. भाई- बंधुओं के साथ मेल-जोल बना रहेगा. इससे लाभ भी होगा. आज वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए. वृषभ- 30 जनवरी, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपको मन को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए. मनोदशा कमजोर रहेगी. समझौतावादी प्रवृत्ति रखने से आपको नुकसान नहीं होगा. आज संभव हो, तो प्रवास टालें। कलाकारों एवं सलाहकारों के लिए दिन बहुत अनुकूल है. किसी नए काम की शुरुआत आज दोपहर के बाद बिल्कुल ना करें. गृहस्थजीवन में जीवनसाथी के साथ कोई मतभेद हो सकता है. कार्यस्थल पर भी अधीनस्थों का विशेष सहयोग नहीं मिलने से परेशान हो सकते हैं. मिथुन- 30 जनवरी, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज के दिन की शुरुआत तन और मन की ताजगी से होगी. दोस्तों तथा परिवार के लोगों के साथ मनपसंद खाना खाने का अवसर मिल सकता है. कहीं बाहर जाने की योजना बनेगी. आर्थिक लाभ के योग हैं. मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को प्रवेश न करने दें. सभी स्थिति में मन को काबू में रखें. प्रेम जीवन में आगे बढ़ने की जल्दबाजी नहीं करें. आज जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें. कर्क- 30 जनवरी, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रहेगी. मन में दुविधा का अनुभव होगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय टालना हितकर है. किसी के साथ गलतफहमी या वाद-विवाद होने की संभावना है. स्वास्थ्य सम्बंधी लापरवाही से नुकसान हो सकता है. कोर्ट कचहरी के मामलों में संभलकर काम लेना पड़ेगा. मान हानि या धन हानि होने की आशंका रहेगी. ज्यादातर समय मौन रहें. सिंह- 30 जनवरी, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा, परंतु मन किसी बात को लेकर उलझन में रहेगा. मित्रों से मुलाकात और लाभ होगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे. घर में मांगलिक काम होंगे. व्यापार में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि होगी. बाहर जाने का कार्यक्रम होगा. आप समय पर आज सभी काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे. हालांकि नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना होगा. कन्या- 30 जनवरी, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज नए काम की योजना बनेगी. व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन लाभ प्रदान करने वाला होगा. अधिकारियों की कृपादृष्टि रहेगी, जिससे पदोन्नति के अवसर मिलेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकता है. आज किसी निवेश को लेकर भी आप योजना बना सकते हैं. पिता से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी के साथ भी अच्छा वक्त बीतेगा. किसी ऑफिशियल काम से बाहर जाना हो सकता है.