मंगलवार 2 दिसंबर 2025 का राशिफल: कुंभ राशि का स्वास्थ्य रहेगा अच्छा, यात्रा का संयोग

मंगलवार 2 दिसंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 02 दिसंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज जो भी काम करेंगे, उसमें उत्साह बना रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी और बनी रहेगी. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. मित्रों और स्वजनों के साथ खुशी के पल गुजार सकेंगे. मां से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है. यात्रा की संभावना है. आर्थिक लाभ, स्वादिष्ट भोजन और उपहार मिलने से आपका दिन अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को सीनियर्स की मदद मिलेगी. इससे आप कठिन विषयों की पढ़ाई भी आसानी से पूरी कर सकेंगे. वृषभ- 02 दिसंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज कोई भी निर्णय लेने से पहले सावधान रहने की आवश्यकता है. किसी के साथ भी गलतफहमी हो सकती है. शारीरिक अस्वस्थता आपके मन को उदास कर देगी. परिवार में मतभेद और मनमुटाव हो सकता है. आपको परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलने से आप निराशा का अनुभव करेंगे. धन खर्च अधिक हो सकता है. आय और व्यय में बैलेंस नहीं रहेगा. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. मिथुन- 02 दिसंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज आर्थिक और सामाजिक रूप से आप समृद्ध रहेंगे. कुंटुंबजनों से मिलने का दिन है. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. मित्रों से लाभ होगा और उनके पीछे धन खर्च भी होगा. रमणीय स्थल पर प्रवास होने से आपका दिन आनंददायक बन जाएगा. योग्य जीवनसाथी की खोज के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. परिजनों के साथ आपका मेल-जोल बना रहेगा और वैवाहिक जीवन में अधिक निकटता रहेगी. कर्क- 02 दिसंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. घर की साज-सजावट पर विशेष ध्यान देंगे. नए घरेलू सामान खरीदने की संभावना है. व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को लाभ तथा पदोन्नति मिल सकती है. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी. सरकारी लाभ होगा. आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आर्थिक लाभ होगा. आज सभी काम सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे. जीवनसाथी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बने रहेंगे. विद्यार्थियों को भी लाभ होने की संभावना है. सिंह- 02 दिसंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. सुस्ती के कारण आपके काम करने की गति मंद पड़ जाएगी. पेट की तकलीफ आपको परेशान करेगी. काम में विरोधी बाधा डाल सकते हैं. आज ऑफिस में अधिकारियों से थोड़ी दूरी रखना बेहतर होगा. व्यापार में प्रतिद्वंदियों से आपको नुकसान हो सकता है. स्वभाव की उग्रता को नियंत्रण में रखना होगा. धर्म और आध्यात्मिकता के कारण मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे. दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन आ सकता है. कन्या- 02 दिसंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. नए काम को शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है. बाहर के खाने से परहेज करें अन्यथा तबीयत खराब हो सकती है. गुस्से को काबू करने के लिए ज्यादातर समय मौन ही रहें. खर्च में वृद्धि होगी. विरोधियों से सावधान रहें. पानी और आग का डर बना रहेगा. गैर कानूनी या अनैतिक काम से मुसीबत में फंस सकते हैं. आज का दिन आप धैर्य और समझदारी से गुजारें. जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है.