ETV Bharat / spiritual

29 दिसंबर 2025 का राशिफल: सोमवार को कर्क राशि के जीवन में आएगा सकारात्मक परिवर्तन, संभलकर चलें

सोमवार 29 दिसंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 29 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. कम समय में अधिक लाभ पाने के विचार में आप फंस सकते हैं. नियम विरुद्ध काम में न पड़ने की सलाह आपको दी जाती है. स्थायी संपत्ति के काम भी टालना होंगे. मानसिक रूप से आपकी एकाग्रता में कमी रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में संभलकर रहें. धन संबंधी लेन-देन में ध्यान रखें. दुर्घटना की आशंका है, गाड़ी धीरे चलाएं. दोपहर के बाद स्थिति बदल सकती है. धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है. नए काम की शुरुआत आज ना ही करें. वृषभ- चंद्रमा आज 29 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. घर एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आपको मिलेंगे. पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है. कोई नए दोस्त मिल सकते हैं. व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा. दोपहर के बाद रिश्तों में जरा संभलकर चलें. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. पूंजी निवेश में सावधानी बरतें. धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है. दस्तावेजी काम को लेकर आज ज्यादा उत्साह ना दिखाएं. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. मिथुन- चंद्रमा आज 29 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का दिन लाभदायी है. अधिकारी आपके काम से खुश होंगे. व्यापार में भी आय बढ़ने की आशा है. पिता और बड़ों के आशीर्वाद से लाभ होगा. दोपहर बाद मित्रों से लाभ हो सकता है. किसी सामाजिक प्रसंग में उपस्थित रहना पड़ सकता है. आकस्मिक धन लाभ की संभावना है. प्रेम जीवन में आपको सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है. कर्क- चंद्रमा आज 29 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. अधिकारियों के साथ वाणी और व्यवहार में संभलकर चलें. शारीरिक रूप से अस्वस्थता और मानसिक चिंता बनी रहेगी. व्यापार में विघ्न आ सकता है. दोपहर के बाद व्यवसाय के क्षेत्र में आप के लिए परिस्थिति अनुकूल रहेगी. अधिकारी आप के काम से संतोष का अनुभव करेंगे. आर्थिक दृष्टि से भी लाभ रहेगा. दोपहर के बाद आपकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है. सिंह- चंद्रमा आज 29 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज क्रोध और वाणी पर संयम बरतने की सलाह आपको दी जाती है. स्वास्थ्य के मामले में संभलकर चलना होगा. सरकार या नियम विरोधी कामों से दूर रहें. मानसिक रूप से व्यग्रता बनी रहेगी. परिजनों के साथ विवाद हो सकता है. आध्यात्मिक काम में रुचि लेने से मन शांत रह सकता है. अधिकारियों और विरोधियों के साथ वाद-विवाद में ना उतरें. नेगेटिव विचारों से दूर रहें. कन्या- चंद्रमा आज 29 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा। आज का दिन सुख और शांतिपूर्वक गुजार सकेंगे। दैनिक कामों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रह सकते हैं। मन को प्रसन्न रखने के लिए आप मनोरंजन का सहारा लेंगे। दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। दोपहर के बाद मन चिंताग्रस्त रहेगा। आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल रहेंगे। क्रोध पर संयम रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज वाहन आदि का प्रयोग बहुत ध्यान से ही करें। अपने प्रिय की बातों को भी महत्व दें.