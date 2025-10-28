ETV Bharat / spiritual

28 अक्टूबर 2025 का राशिफल: इन राशियों के लिए खुशखबरी, आर्थिक लाभ के साथ परिवार में छाएगा आनंद

मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष-आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आज के दिन आप थकान, आलस्य और चिंता का अनुभव करेंगे. आज आप में ताजगी और स्फूर्ति नहीं रहेगी. बात-बात पर आपको गुस्सा आएगा. नौकरीपेशा लोग आज किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे. व्यवसाय में भी आर्थिक मामलों के लिए कठिन परिश्रम करना होगा. किसी धार्मिक या मांगलिक काम में जाना हो सकता है. जीवनसाथी के साथ आपका प्रेम और मजबूत होगा. दोपहर के बाद स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आएगा. वृषभ- आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. किसी नए काम की शुरुआत ना करें. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी आज का दिन सामान्य रहेगा. खान-पान पर विशेष ध्यान दें. स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका बनी रहेगी. संभव हो तो प्रवास टालें. निश्चित समय में आपका काम पूरा नहीं कर पाएंगे. योग और ध्यान से आप शांत रह सकते हैं. व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा. मिथुन- आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज मस्ती और मनोरंजन में आज आपकी विशेष रुचि होगी. परिजन, दोस्तों या प्रिय व्यक्ति के साथ बाहर घूमने-फिरने का कार्यक्रम बनेगा. सार्वजनिक जीवन में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. आज आपके विचार सकारात्मक रहेंगे. कार्यस्थल पर आपके सम्मान में वृद्धि होगी. सार्वजनिक जीवन में सम्मान मिलेगा. आप धार्मिक कामों में रुचि लेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम समय पर पूरे होंगे. कर्क- आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. भाग्य आपके साथ होने से आपका आज का दिन आनंद से गुजरेगा. परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा. नौकरी करने वालों के ऑफिस का वातावरण अच्छा रहेगा. अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे. ननिहाल से लाभ प्राप्त हो सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ की उम्मीद है. आप आवश्यक वस्तुओं के पीछे खर्च कर सकेंगे. अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. सिंह- आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आप चुनौतियों का सामना कर पाने की स्थिति में रहेंगे. सृजनात्मक प्रवृत्तियों में विशेष दिलचस्पी रहेगी. साहित्य और कला के क्षेत्र में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी. किसी प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. धार्मिक या परोपकार के काम आपके मन को आनंदित करेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध और भी मधुर होंगे. आप घर-परिवार की किसी समस्या को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे. कन्या- आज 28 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आपको थोड़ी कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा. आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब होगा और किसी बात का डर मन में लगा रहेगा. मां के साथ मतभेद हो सकता है. आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके व्यवहार से कोई आहत ना हो. वाहन या घर की बिक्री या खरीदी के लिए यह समय उचित नहीं है. आज कार्यस्थल पर भी आपको तनाव हो सकता है. ज्यादातर समय केवल अपने काम पर ध्यान लगाएं.