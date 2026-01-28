ETV Bharat / spiritual

28 जनवरी 2026 का राशिफल: बुधवार को वृश्चिक राशि रहेंगे प्रसन्न, बढ़ेगा मान-सम्मान

बुधवार 28 जनवरी 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज आप खर्च पर संयम रखें. अनावश्यक कार्यों पर भी धन खर्च हो सकता है. धन संबंधी एवं लेन-देन संबंधी सभी कामों में सावधानी रखने की जरूरत है. कार्यस्थल पर किसी के साथ विवाद न हो, इसका ध्यान रखें. मित्रों एवं परिवारजनों के साथ मनमुटाव होने की आशंका बनी रहेगी. आज का दिन मध्यम फलदायी है. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में आज लापरवाही करने से बचें. जीवनसाथी के साथ विवाद टालने के लिए जरूरी है कि उनकी भावनाओं की भी कद्र करें. वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज का दिन शुभ फलदायी है. आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी. मानसिक रूप से आज आप वैचारिक स्थिरता का अनुभव करेंगे. इसके परिणामस्वरूप आप लगन के साथ काम कर पाएंगे. अपने उत्तदायित्व अच्छी तरह से निभा पाएंगे. कार्यस्थल पर अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. आर्थिक योजना बना सकेंगे. आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. परिवार के सदस्यों के साथ आनंदपूर्वक समय बीतेगा. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज संयमित व्यवहार आपको बहुत सी तकलीफों से बचा लेगा. ज्यादा बातचीत के कारण गलतफहमी हो सकती है. शारीरिक पीड़ा के कारण मानसिक अस्वस्थता की अनुभूति होगी. इस कारण कार्यस्थल पर भी आपका मन विचलित रहेगा. पारिवारिक माहौल में किसी बात का डर लगा रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खर्च में वृद्धि होगी. धार्मिक प्रवृत्ति के कारण मानसिक शांति का अनुभव होगा. आज मौन रहकर अपने काम पर ध्यान दें. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. नौकरी और व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां होंगी. धन लाभ होने की संभावना है. मित्रों और विशेषकर महिला मित्रों से लाभ होगा. दोस्तों के साथ प्रवास तथा पर्यटन पर जा सकते हैं. किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय गुजारेंगे. आर्थिक योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी. विवाहोत्सुक युवक- युवतियों का रिश्ता कहीं पक्का हो सकता है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. विलंब से ही सही, लेकिन कामों में सफलता मिलेगी. ऑफिस या घर में उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ेगा. व्यापार बढ़ाने की किसी योजना पर काम करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया टारगेट भी मिल सकता है. आज आप जीवन को अधिक गंभीरता से लेंगे. नए संबंध बनाने की जल्दबाजी में आज नहीं रहें. काम के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. पिता के साथ मतभेद उत्पन्न होगा. शुभ अवसर के आयोजन के लिए समय अच्छा नहीं है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायक है. ध्यान रखें. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आपका आज का दिन आनंददायक रहेगा. आर्थिक लाभ होगा तथा विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से बातचीत होने से आप काफी प्रसन्न रहेंगे. धार्मिक काम या धार्मिक यात्रा के पीछे धन खर्च होगा. भाई-बहनों से लाभ मिलने की संभावना है. विदेश जाने के इच्छुक लोगों को अनुकूल अवसर मिलेंगे. कार्यस्थल पर आपका काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा.