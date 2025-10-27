ETV Bharat / spiritual

27 अक्टूबर 2025 का राशिफल: सप्ताह का पहले दिन इन राशियों की लगेगी लॉटरी, पढ़ें भविष्यफल

सोमवार 27 अक्टूबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 27 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज आप अपने निर्धारित काम आसानी से पूरा कर सकेंगे, परंतु ऐसा हो सकता है कि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे गलत दिशा में हों. धार्मिक या मांगलिक अवसरों पर जाना हो सकता है. तीर्थयात्रा के योग हैं. गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा. क्रोध के कारण कार्यस्थल या घर में किसी से मनमुटाव होने की आशंका रहेगी. स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही आपको बड़े नुकसान में डाल सकती है. विद्यार्थियों के लिए भी समय मध्यम फलदायक है. वृषभ-चंद्रमा राशि बदलकर आज 27 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. हाथ में लिए हुए काम समय पर पूरा नहीं होने से हताशा का अनुभव होगा. कार्य सफलता में थोड़ा विलंब होगा. खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब होगा. नए काम की शुरुआत के लिए समय उचित नहीं है. यात्रा में विघ्न आएंगे. ऑफिस या व्यवसाय में अत्यधिक काम के कारण कार्यभार से थकान का अनुभव होगा. योग साधना और आध्यात्मिकता आज आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी. परिजनों के साथ विवाद करने से बचें. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 27 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. शारीरिक और मानसिक ताजगी और खुशी का अनुभव होगा. परिजनों तथा मित्रों के साथ प्रवास एवं पार्टी का आयोजन होगा. आज आपके पास मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध होंगे. सुंदर वस्त्र, उत्तम भोजन और वाहन सुख प्राप्त होगा. किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण होगा. प्रेम जीवन में खुशी छायी रहेगी. कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा होगी. व्यापार में भी विरोधी आपकी तरक्की देखकर आश्चर्यचकित होंगे. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 27 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज आपकी चिंताएं दूर होंगी. आप खुशी अनुभव कर सकेंगे. कार्यस्थल पर भी आपके टारगेट आसानी से पूरे हो सकेंगे. परिजनों के साथ समय व्यतीत करके आनंद प्राप्त कर सकेंगे. आपको काम में सफलता मिलेगी. नौकरी में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. साथ में काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विरोधी आपसे पराजित होंगे. आपके लिए समय लाभ का बना रहेगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 27 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. लेखन और साहित्य के क्षेत्र में कुछ नए सृजन करने की प्रेरणा मिलेगी. विद्यार्थी अध्ययन में उत्तम प्रदर्शन कर सकेंगे. प्रेम में सफलता और प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात से मन खुश रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आप धार्मिक परोपकार का काम कर खुशी महसूस करेंगे. आज कार्यस्थल पर आपको कोई नया काम मिल सकता है. व्यापार के लिए आज का दिन सामान्य है. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 27 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा. परेशानियों सो मन व्याकुल रहेगा. ताजगी का अभाव होगा. स्वजनों से अनबन रहेगी. माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. जमीन, मकान के दस्तावेजों को संभालकर रखें. सार्वजनिक रूप से अपमान का भय रहेगा. लोगों से वाद-विवाद ना करें.