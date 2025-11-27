ETV Bharat / spiritual

गुरुवार 27 नवंबर 2025 का राशिफल: वृश्चिक राशि को हो सकती है धन हानि, वाणी पर नियंत्रण रखें

गुरुवार 27 नवंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 27 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. किसी मीटिंग के लिए होने वाली यात्रा के लिए आज का दिन अच्छा है. व्यापार से सम्बंधित कामों में लाभदायी शुरुआत रहेगी. घर में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा. शेयर-सट्टे में आर्थिक लाभ होगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. परिजनों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा. आपको लाभ प्राप्त होगा. आज निवेश को लेकर भी कोई फैसला आप कर सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 27 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज व्यापार में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे. हालांकि भागीदारी के काम में आपको ध्यान रखना होगा. आलस्य और चिंता बनी रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें. विरोधियों के साथ वाद-विवाद में न उतरें. आग और पानी वाली जगहों से बचकर रहें. हालांकि दोपहर के बाद लेन-देन के मामलों में लाभ होगा. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. बच्चों की प्रगति से मन खुश रहेगा. गृहस्थ जीवन में शांति बनी रहेगी. मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 27 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. नेगेटिव विचारों को मन से दूर रखें. खान-पान में ध्यान रखें. वाहन चलाते समय आज सावधानी रखें. आकस्मिक धन खर्च हो सकता है. किसी कारण से बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. दोपहर के बाद साहित्यिक गतिविधि में आपकी रुचि रहेगी. हालांकि मन में किसी बात की चिंता बनी रहेगी. आकस्मिक धन खर्च होगा. कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 27 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. स्वादिष्ट और उत्तम भोजन की प्राप्ति होने से आज मन खुश रहेगा. नए वस्त्र खरीदने की योजना बना सकते हैं. आर्थिक मामलों में आपका दिन अच्छा रहेगा. दोपहर बाद किसी बात को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे. अचानक धन खर्च होगा. पार्टनरशिप के काम में मतभेद बढ़ेगा. नौकरी में परिस्थिति अनुकूल रहेगी. गुस्से को काबू में रखें. नए काम की शुरुआत आज ना करें. सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 27 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज आप व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे. व्यापार में धन की योजना पूरी कर पाएंगे. उचित कारणों पर धन खर्च होगा. विदेश के कामों से लाभ होने की संभावना है. आय की वृद्धि होने से धन की कमी नहीं रहेगी. किसी बात को लेकर परिजनों से विवाद हो सकता है. आकस्मिक धन का खर्च होगा. पार्टनरशिप के काम में आंतरिक मतभेद रहेंगे, फिर भी परिस्थिति अनुकूल रहेगी. कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 27 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आप का दिन सुख और शांति से गुजरेगा. आभूषणों की खरीदारी करेंगे. कला और संगीत में भी आज रुचि रहेगी. व्यापार के लिए आज का दिन अच्छा है. धन के मामलों में सरलता रहेगी. घर में शांति और आनंद बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यापार में आपको फायदा हो सकता है. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.