26 अक्टूबर 2025 का राशिफल: रविवार को सिंह राशि वाद-विवाद से बचें, निवेश में बरतें सावधानी

रविवार 26 अक्टूबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज आप सभी काम सावधानी से करें. सरकार विरोधी काम से दूर रहें. दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाहन आदि का उपयोग ध्यान से करें. बाहर के खान-पान की आदत के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका रहेगी. काम समय पर पूरे नहीं होंगे. व्यापार में भी संभलकर काम करें. नौकरीपेशा लोगों के अधिकारी उनसे खुश नहीं रहेंगे. संतान के साथ मतभेद हो सकता है. महत्वपूर्ण निर्णय आज टालें. परिजनों के साथ भी किसी विवाद को टालने के लिए मौन रहें. वृषभ- 26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आपको अपने प्रिय दोस्तों और स्वजनों के साथ घूमने-फिरने का आनंद प्राप्त होगा. सुंदर वस्त्र-आभूषण और भोजन का अवसर आपको मिलेगा. दोपहर के बाद स्थिति आपके नियंत्रण से हट सकती है. वाहन आदि धीमे चलाएं. घर-परिवार में किसी से विवाद हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया काम मिल सकता है. काम को बोझ समझ कर करेंगे, तो उसमें गलती होने की आशंका बनी रहेगी. व्यापार-व्यवसाय के लिए आज दिन सामान्य है. किसी तरह का बड़ा निर्णय आज ना लें. मिथुन- 26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज का आपका दिन मनोरंजन और आनंद लूटने का है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कार्यालय में सहयोगपूर्ण वातावरण रहेगा. मित्रों के साथ पर्यटन स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनेगा. सुरुचिपूर्ण भोजन करने का अवसर मिलेगा. परिवारजनों के साथ हंसी-खुशी का माहौल रहेगा. हालांकि आज आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए. दोपहर के बाद नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं. कर्क- 26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज समय थोड़ा कठिन बना रहेगा, लेकिन आपके परिश्रम में कमी नहीं रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पेट दर्द की शिकायत हो सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी, परंतु दोपहर के बाद परिस्थिति अधिक अनुकूल बनेगी. स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है. दोपहर के बाद कोई चिंता दूर होगी. कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. आज परिवार के सदस्यों के साथ पुराना विवाद दूर होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बनेंगे. सिंह- 26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज हर काम सावधानीपूर्वक करें. मानसिकरूप से तनाव रहेगा. इस कारण कार्यस्थल पर आपका मन नकारात्मक विचारों से घिरा रह सकता है. समय पर काम पूरा नहीं होने से भी आप दु:खी होंगे. कुछ अस्वस्थता का अनुभव कर सकते हैं. परिजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. ऐसे समय में संयम बरतना ही हितकर होगा. आज धन और यश की हानि हो सकती है. संतान के विषय में चिंता रहेगी. बौद्धिक और राजनीतिक चर्चा से दूर रहें. निवेश सावधानी से करें. कन्या- 26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आपको लाभ होगा. भाग्यवृद्धि के योग दिख रहे हैं. संबंधों में प्रेम और सम्मान की प्रधानता रहेगी. दोपहर के बाद किसी बात को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं. इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. निजी संबंधों में कोई विवाद आपको परेशान कर सकता है. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. कार्यस्थल पर आपके विचार सकारात्मक बने रहेंगे. व्यापार बढ़ाने के लिए भी आप कोई नई योजना बना सकते हैं.